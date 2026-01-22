Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc một người phụ nữ tử vong tại tiệm làm đẹp trên địa bàn.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 22/1, tại số nhà 09, đường Phạm Vấn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), xảy ra sự việc một người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Người dân sống cạnh ngôi nhà cho biết, vào đêm 21/1, họ nghe thấy to tiếng phát ra từ ngôi nhà trên. Đến khoảng 4h sáng 22/1, người dân hay tin người phụ nữ đã tử vong. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo người dân, nạn nhân tên V (hơn 30 tuổi), thuê ngôi nhà trên để làm công việc chăm sóc sắc đẹp.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong tại tiệm làm đẹp - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động, đến khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhiều cán bộ công an đã rời khỏi khu vực ngôi nhà.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

