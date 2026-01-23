Xe ben chở theo xe múc đã kéo đổ cổng chào thôn Đắc Ốc, xã La Ê, làm hai người tử vong tại chỗ, sáng 23/1.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 9h20 ngày 22/1, xe ben do anh Vương Thanh Tuấn (24 tuổi, trú xã Nam Giang, TP Đà Nẵng) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, trú xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) cùng một xe múc, lưu thông qua cổng chào thôn Đắc Ốc.

Do xe múc cao vượt trội nên va chạm với mái cổng chào, kéo đổ hai trụ bêtông cổng. Toàn bộ mái lợp ngói và khối bêtông sập xuống cabin xe ben. Hai nạn nhân bị kẹt cứng, tử vong tại chỗ.

Xe tải chở xe múc va vào cổng chào làm sập, đè phần cabin xe tải - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, cổng chào đổ sập, nằm chắn ngang đường, ngói vỡ vương vãi trên nền bêtông mặt đường liên thôn. Cabin xe ben bị đè bẹp, biến dạng, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Do nạn nhân bị kẹt sâu trong cabin, lực lượng chức năng cùng người dân phải tháo dỡ mái cổng chào, đập bỏ các khối bêtông lớn để đưa thi thể ra ngoài.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

