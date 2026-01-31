Giá vàng hôm nay, ngày 31/1/2026: Vàng SJC giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày

Hôm nay, ngày 31/1/2026 giá vàng thế giới sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục. Giá vàng trong nước cũng choáng váng khi giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 31/1, giá vàng tiếp tục lao dốc. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào xuống 169 triệu đồng/lượng, bán ra còn 172 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tính chung chỉ sau 2 ngày, từ mức đỉnh kỷ lục mới 191,3 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng đã giảm sốc đến 19,3 triệu đồng - là mức giảm mạnh nhất trong thời gian ngắn trong nhiều năm qua. Nếu cộng với chênh lệch giá mua bán là 3 triệu đồng thì người mua vàng ở đỉnh cao chỉ sau 2 ngày đã lỗ 22,3 triệu đồng, tương đương lỗ gần 12%. Đà lao dốc cũng đẩy vàng nhẫn rớt sâu. Cụ thể, Công ty SJC mua vào xuống 168 triệu đồng và bán ra 171 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tổng cộng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 20 triệu đồng sau 2 ngày. Khi cộng thêm chênh lệch giá mua bán thì khách hàng cũng lỗ 23 triệu đồng một lượng vàng nhẫn.

Giá vàng SJC giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 31/1, giá vàng đóng cửa cuối tuần tại mốc 4.891 USD/ounce, giảm mạnh 561 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.452 USD/ounce, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh sâu nhất gần đây Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử ông Kevin Warsh – cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) – làm Chủ tịch FED tiếp theo, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5-2026.

Việc lựa chọn ông Warsh, một nhân vật được đánh giá là duy trì tính độc lập của FED và không quá nghiêng về chính sách nới lỏng cực đoan, đã xoa dịu lo ngại về khả năng can thiệp chính trị mạnh mẽ vào chính sách tiền tệ. Điều này sẽ thúc đẩy đồng USD tăng giá mạnh, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khuyến khích nhà đầu tư chốt lời. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong đàm phán ngân sách liên bang Mỹ. Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm tránh đóng cửa chính phủ quy mô lớn, đồng thời tiếp tục thương thảo về các giới hạn mới đối với chính sách thực thi luật nhập cư. Những tiến triển này góp phần làm dịu căng thẳng chính trị, giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý. Nhà đầu tư tài chính nhanh chóng giảm vị thế vàng để thu hồi vốn, đẩy nhanh đà giảm giá. Mặc dù mức giảm gây sốc, các nhà phân tích cho rằng diễn biến này không hoàn toàn bất ngờ. Trong tháng 1/2026, giá vàng đã tăng khoảng 30%, chạm mức cao kỷ lục lên tới hơn 5.600 USD/ounce ở một số thời điểm, nhờ các yếu tố như mua vào mạnh từ ngân hàng trung ương, lo ngại lạm phát và bất ổn địa chính trị. Đợt bán tháo chốt lời mạnh mẽ trong hai ngày qua được xem là phản ứng tự nhiên sau giai đoạn tăng nóng, giúp thị trường điều chỉnh về mức hợp lý hơn.

