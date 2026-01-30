Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Hôm nay, ngày 30/1/2026, giá vàng thế giới giảm mạnh hàng trăm USD khi nhà đầu tư mạnh tay bán ra chốt lời. Chính vì vậy đã đẩy thị trường trong nước lao dốc gần 7 triệu đồng sau một đêm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sau khi lập kỷ lục mới khi bán ra ở mức 191,3 triệu đồng trong hôm qua, sáng nay (30/1), giá vàng lao dốc. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 181,5 triệu đồng/lượng, bán ra 184,5 triệu đồng, giảm 6,8 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm sốc 6,6 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 181,2 triệu đồng, bán ra còn 184,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào còn 180,9 triệu đồng và bán ra 183,9 triệu đồng, giảm 5,9 triệu đồng...

Giá vàng SJC giảm mạnh sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, phiên giao dịch đêm qua chứng kiến hoạt động chốt lời mạnh mẽ, đẩy giá vàng thế giới có lúc từ mức cao nhất 5.596 USD/ounce xuống mức thấp nhất 5.106 USD/ounce - biên độ dao động 496 USD, đánh dấu mức giảm giá lớn nhất trong một phiên giao dịch lịch sử của kim loại quý này.

Việc bán tháo của nhà đầu tư ngày càng trầm trọng hơn do sự suy yếu đồng thời của thị trường chứng khoán quốc tế, có khả năng dẫn đến việc thanh lý các vị thế vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ từ cổ phiếu.

Trong khi đó, hãng Bloomberg đưa tin nhập khẩu vàng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay do giá vàng quá cao, làm giảm nhu cầu trang sức. Điều này cũng góp phần thúc đẩy nhà đầu tư bán vàng để thu về lợi nhuận.

Tuy vậy, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ hoặc đối mặt với các cuộc xung đột quân sự đã đẩy giá dầu thô tăng cao. Thông tin này có thể đã làm giảm bớt động thái chốt lời trên thị trường vàng.

Thế nên, sau khi giá vàng “bốc hơi” gần 500 USD, những người săn hàng giá thấp đã gia tăng sức mua, giúp giá vàng hồi phục trở lại. Đến 6 giờ ngày 30-1, giá vàng hôm nay giao dịch tại 5.381 USD/ounce.

