Đặc biệt, phong cách trang điểm của nữ diễn viên có sự thay đổi lớn. Không phải tông hồng ngọt ngào quen thuộc, Chương Nhược Nam đã theo đuổi kiểu trang điểm phương Tây, đánh khối gương mặt và kẻ eyeliner mắt sắc sảo hơn.

Tại show Givenchy lần này, Chương Nhược Nam hoàn toàn lột xác. Cô diện váy hai dây đen quyến rũ, kết hợp trang sức to bản nổi bật và để tóc duỗi thẳng sang trọng.

Hình ảnh của Chương Nhược Nam được khen giống như một “tiểu thư tài phiệt”, thậm chí nhiều người thừa nhận nữ diễn viên đã có màn lột xác đến mức “khó tin”.

Theo truyền thông, từ đầu năm 2025 đến 2026, chỉ trong một năm ngắn ngủi, ngôi sao "Khó dỗ dành" gần như đã gạt bỏ mác “tình đầu quốc dân” từng gắn liền với mình.

Đây không phải là một lần thay đổi đơn giản, mà là một cuộc “cách mạng phong cách” được tính toán kỹ lưỡng. Màn chuyển mình này nhận được đánh giá tích cực, giúp giá trị thương mại của cô tăng cao.

Tại show Givenchy Paris 2025, tạo hình đầm choàng satin đỏ rượu của Chương Nhược Nam được truyền thông nước ngoài ví von là “đóa hồng đỏ phương Đông”, đối lập mạnh mẽ với hình tượng thanh thuần thường thấy. Ở show Chanel, bộ váy ren màu nude kết hợp tóc xoăn bồng và vòng ngọc trai đã cân bằng khéo léo giữa sự gợi cảm và trong trẻo.

Đến cuối năm 2025, phong cách “tiểu thư châu Âu” trở thành tấm danh thiếp mới của cô - được đánh giá là bước đi thông minh nhất trong quá trình chuyển mình.

Chương Nhược Nam không chạy theo hình ảnh quá “mạnh mẽ” hay “chị đại” một cách cực đoan, mà tìm được điểm cân bằng giữa ngọt ngào và sang trọng trong cảm giác cổ điển tinh tế.

Những thay đổi sắc sảo hơn trong phong cách trang điểm cũng không phá cấu trúc ngũ quan nguyên bản, mà chỉ khiến vùng chữ T trên gương mặt nữ diễn viên trở nên hài hòa hơn.

Đằng sau những thay đổi tạo hình là sự phát triển trong khí chất của riêng của Chương Nhược Nam. Mỹ nhân sinh năm 1996 không cố nhét mình vào một chiếc vỏ “trưởng thành” không phù hợp tuổi tác.

Ngoài đời, khi bị chụp lén, cô vẫn cười to, vẫn mặc hoodie thoải mái. Sự chuyển biến của cô giống như một sự “mở rộng phong cách”: giữ lại cảm giác phóng khoáng, tươi trẻ, đồng thời bổ sung sự quyến rũ, sang trọng.