Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Năm nay, giải Nam diễn viên của năm thuộc về Vu Hòa Vỹ và Quách Kính Phi; giải Nữ diễn viên của năm trao cho Tôn Lệ và Dương Mịch. “Song cúp Thị hậu” của Tôn Lệ và Dương Mịch nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc thường niên CMG lần thứ 4, một trong những giải thưởng được quan tâm nhất của lễ trao giải là hạng mục Nam/Nữ diễn viên của năm (Thị đế/Thị hậu CMG). Mỗi hạng mục có 2 người được vinh danh.

Truyền thông đánh giá, một gương mặt thực lực thế hệ mới và một gương mặt kỳ cựu đã đoạt trọn bộ các giải thưởng truyền hình hàng đầu trong nước cùng đứng trên bục vinh quang, khiến lễ trao giải chính thống này trở thành bức tranh sinh động nhất cho sự phát triển của phim truyền hình Trung Quốc.

Dương Mịch lại một lần nữa giành giải Thị hậu ở một giải thưởng truyền hình chính thống sau 13 năm, trong khi Tôn Lệ tiếp tục bổ sung thêm một giải thưởng danh giá vào bộ sưu tập của mình.

Hai nữ diễn viên, thông qua những vai diễn khác nhau, đã cùng viết nên sức hấp dẫn đa dạng của phim truyền hình Trung Quốc.

Vai Ninh Tú Tú của Dương Mịch trong bộ phim “Sinh vạn vật” - một người phụ nữ nông thôn ở miền nam Sơn Đông - được xem là vai diễn giúp cô phá bỏ nhãn mác diễn viên thần tượng và hiện thực hóa giấc mơ chuyển mình.

Nhân vật này từ một tiểu thư nhà địa chủ sa sút xuống tận cùng xã hội, cuối cùng bám rễ nơi ruộng đất và tìm thấy sức mạnh sống trong lao động nông nghiệp. Không tạo hình lộng lẫy, không tuyến tình cảm kịch tính, chỉ có hơi thở đời sống chân thật nhất.

Để nhập vai, Dương Mịch đã về nông thôn trải nghiệm cuộc sống suốt 4 tháng, xuất hiện với gương mặt mộc, cố ý tăng 5kg, khổ luyện phương ngữ Sơn Đông thuần chất. Khi lao động đồng áng, tay cô phồng rộp chảy máu, móng tay lúc nào cũng dính bùn đất. Những chi tiết này khiến Ninh Tú Tú “bước ra khỏi màn hình”, trở thành một người phụ nữ nông thôn mà khán giả có thể “nhìn thấy và chạm tới”.

Trong khi đó, vai Hồ Mạn Lê do Tôn Lệ thể hiện trong bộ phim “Cuộc đời tươi đẹp” là hình ảnh thu nhỏ điển hình của phụ nữ trung niên đô thị đương đại.

Nhân vật của Tôn Lệ là một nhân viên ngành bảo hiểm, đối mặt đồng thời với áp lực cạnh tranh nơi công sở và khó khăn đời sống, dùng sự kiên cường và trí tuệ để phá vỡ khủng hoảng tuổi trung niên, truyền tải thông điệp: “Giá trị nằm ở chính bản thân mình, càng lớn tuổi càng đáng giá”.

Đặc biệt, cả hai bộ phim của Dương Mịch và Tôn Lệ đều có mặt trong Top 5 tác phẩm đạt rating trung bình CVB cao nhất trên CCTV8 năm 2025. “Sinh vạn vật” đứng hạng 3 với rating 2,388%; “Cuộc đời tươi đẹp” giành vị trí thứ 5 với rating 2,3%.