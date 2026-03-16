Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Sao quốc tế 16/03/2026 14:51

Sáng 16/3, công chúng châu Á náo loạn khi 2 ngôi sao đình đám của làng giải trí Trung Quốc Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên bất ngờ dính tin kết hôn.

Mới đây, giới giải trí Trung Quốc lan truyền thông tin một “ảnh hậu” sinh sau năm 1990 và một nam diễn viên điện ảnh sinh sau năm 1995 đã ấn định ngày cưới, chỉ chờ thời điểm thích hợp để công bố.

Sau đó, cặp được đồn đoán nhiều nhất chính là Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên.

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn? - Ảnh 1Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn? - Ảnh 2

Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên liên tục dính tin đồn tình ái từ đầu năm 2022 sau vài lần hợp tác. Tới tháng 9 cùng năm, Sina đăng video ghi lại cảnh 2 ngôi sao cùng nhau đi chơi tennis, rồi trở về nhà nam thần 9X. Thế nhưng sau đó khoảng 1 năm, Ảnh hậu 9X và chàng nam chính Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta lại vướng tin đồn đã chia tay bắt nguồn từ việc cặp đôi tỏ ra lạnh nhạt với nhau khi dự 1 sự kiện tuyên truyền phim. Tới giữa năm 2025, 2 ngôi sao lại tiếp tục 1 lần nữa bị nghi đã tan vỡ. Tới làn này, tin đồn xuất hiện rầm rộ do cả 2 tới chụp ảnh cùng studio nhưng không hề tương tác với nhau.

Đến sáng hôm nay, truyền thông đăng tải hình ảnh Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên diện đồ đôi còn dính cả tin kết hôn, khiến công chúng cho rằng trước đó 2 ngôi sao chỉ giả vờ không tương tác với nhau vì muốn yêu đương trong bí mật.

 

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn? - Ảnh 3

Châu Đông Vũ sinh năm 1992, đã giành giải thưởng Kim Mã năm 2016 và giải Kim Kê, Kim Tượng năm 2020 nhờ loạt vai diễn đáng chú ý trên mặt trận điện ảnh. Cô được mệnh danh là '”Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ”.

Trong khi đó, Lưu Hạo Nhiên kém Châu Đông Vũ 5 tuổi, trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ tác phẩm thanh xuân vườn trường kinh điển Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Những năm trở lại đây, anh tập chung chinh phục mảng điện ảnh và đã thành công bước vào hàng ngũ những sao nam có doanh thu phòng vé phá 10 tỷ NDT (38 ngàn tỷ đồng).

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