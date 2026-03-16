Lộ Lộ, từng đóng phim Mai của Trấn Thành, đã sang Mỹ để tiễn biệt chồng qua đời đột ngột. Sao phim của Trấn Thành cũng đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên người từng gắn bó cùng mình kèm dòng nhắn: “Ryan ơi, ra đi bình an nhé”. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đa số để lại lời chia buồn trước mất mát mà diễn viên trải qua. Đáng chú ý, Trấn Thành cũng để lại bình luận chia sẻ cùng diễn viên từng tham gia dự án điện ảnh của anh: “Chia sẻ cùng em”.

Trước sự quan tâm của người anh trong nghề, Lộ Lộ đã phản hồi bằng lời cảm ơn. Tương tác ngắn gọn nhưng nhận được nhiều chú ý, bởi trước đó cả hai từng có cơ hội làm việc chung trong các dự án nghệ thuật. Không ít khán giả cho rằng hành động của Trấn Thành thể hiện sự quan tâm dành cho cộng sự từng làm việc chung, nhất là khi Lộ Lộ đang trải qua biến cố lớn trong cuộc sống. Lời chia buồn từ Trấn Thành dành cho sao phim Mai nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988, hoạt động trong lĩnh vực ca hát, biểu diễn lô tô và tham gia một số dự án phim.

Năm 2023, Lộ Lộ công khai kết hôn với bạn trai Việt kiều tên Ryan sau thời gian tìm hiểu. Thời điểm đó, diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn đời, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ được cho là xuất hiện rạn nứt. Đến tháng 8/2025, Lộ Lộ từng thừa nhận cả hai dần xa cách do khoảng cách địa lý cũng như lịch trình công việc khác biệt nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho người cũ và xem nhau như người thân. Lộ Lộ và Ryan Về mối quan hệ với Trấn Thành, Lộ Lộ nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với nam nghệ sĩ. Theo chia sẻ, trong những ngày đầu bước chân vào showbiz, Lộ Lộ nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ Trấn Thành. Đặc biệt, nghệ danh “Lộ Lộ” cũng do chính Trấn Thành đặt. Lộ Lộ từng tham gia web drama Hẻm Cụt do Trấn Thành thực hiện. Đây được xem là một trong những dự án giúp diễn viên có thêm cơ hội tiếp cận khán giả. Đến năm 2024, Lộ Lộ tiếp tục xuất hiện trong phim Mai với vai diễn nhỏ nhưng có điểm nhấn. Bộ phim sau khi ra rạp đã đạt doanh thu ước tính khoảng 550 tỷ đồng, tạo hiệu ứng lớn tại phòng vé và giúp nhiều gương mặt tham gia được khán giả chú ý hơn.

