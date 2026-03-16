Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Dinh dưỡng 16/03/2026 11:30

Cá nục không chỉ là một món ăn dân dã, "đưa cơm" trong mâm cơm người Việt mà còn được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" từ đại dương nhờ bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng.

Cá nục kho không chỉ ngon miệng, hao cơm mà còn giàu dinh dưỡng. Nếu chưa biết cá nục đem lại lợi ích gì, có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết loại cá này có thể giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường, tốt cho chức năng não bộ và vô vàn công dụng khác. Còn chờ đợi gì mà chưa học ngay cách kho cá nục được bật mí sau đây.

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của các nục đối với sức khỏe

Hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Vitamin D, Canxi và Phốt pho trong thịt cá nục giúp củng cố mật độ xương, làm cho khung xương trở nên vững chắc hơn. Đặc biệt, các hoạt chất kháng viêm tự nhiên có trong cá biển giúp giảm các triệu chứng đau nhức, sưng tấy do viêm khớp dạng thấp gây ra. Đây là thực phẩm lý tưởng cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao và người già cần phòng ngừa loãng xương, giúp duy trì sự dẻo dai cho cơ thể theo thời gian.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Hàm lượng Vitamin A và Omega-3 trong cá nục có tác dụng bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa tình trạng khô mắt thường gặp ở người làm việc nhiều với máy tính. Việc tiêu thụ cá nục đều đặn giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe và tinh anh. Đây là phương pháp tự nhiên và hiệu quả để bảo vệ "cửa sổ tâm hồn" trước các tác nhân gây hại từ môi trường và ánh sáng xanh.

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện

Lợi ích nổi bật nhất của cá nục chính là hàm lượng axit béo Omega-3 dồi dào, giúp giảm đáng kể mức cholesterol xấu và triglyceride trong máu. Việc duy trì thói quen ăn cá nục giúp mạch máu thông thoáng, ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về cơ tim. Ngoài ra, Kali trong cá nục còn hỗ trợ giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định, bảo vệ trái tim khỏi những áp lực không đáng có.

Tăng cường chức năng não bộ và trí nhớ

Cá nục là nguồn cung cấp DHA cực kỳ quý giá, một thành phần thiết yếu cấu tạo nên tế bào não và võng mạc. Đối với trẻ em, bổ sung cá nục trong thực đơn giúp kích thích sự phát triển trí thông minh và khả năng tư duy logic; trong khi đó đối với người cao tuổi, các dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer. Các axit béo lành mạnh còn giúp cải thiện tâm trạng, giảm bớt căng thẳng và nguy cơ trầm cảm trong cuộc sống hiện đại.

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cá nục để tốt cho sức khỏe

Cá nục là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng để tận dụng tối đa lợi ích của nó và tránh những tác động không mong muốn, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Không ăn quá nhiều: Mặc dù cá nục có lợi cho sức khỏe, nhưng bạn chỉ nên ăn từ 2-3 bữa mỗi tuần để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Chọn cách chế biến lành mạnh: Hạn chế các món chiên nhiều dầu mỡ để tránh tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Lựa chọn cá tươi: Cá nục tươi sẽ có mắt trong, da sáng và không có mùi hôi tanh quá nặng. Không ăn cá ươn hoặc cá bảo quản quá lâu vì có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại.

Kiểm tra dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng với cá biển, vì vậy nếu có dấu hiệu như ngứa, nổi mẩn đỏ, hoặc khó thở sau khi ăn cá nục, bạn nên dừng lại và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cá nục quá mặn: Khi kho cá nục, nếu sử dụng quá nhiều muối hoặc nước mắm, có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Nhà nào cũng có những 'tín đồ' mê cá nhưng lại cực kỳ ngại nhằn xương đúng không ạ? Vậy thì món cá nục sốt cà chua này chính là 'cứu tinh' rồi! Với cách nấu này, thành phẩm cá sẽ mềm rục từ thịt đến xương, tan ngay trong miệng.

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