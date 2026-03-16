Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 16/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn trong đúng 5 ngày tới (21/3) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), tuổi Mùi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Tuy nhiên vì quá mải mê làm việc mà con giáp này không để ý tới thái độ của những người xung quanh, đó là nguyên nhân khiến một số người cảm thấy phật lòng. Điều này ảnh hưởng không ít tới sự nghiệp của bản mệnh.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này tuổi Mùi cần phải xem xét lại bản thân mình, xem rốt cuộc mình đang sống vì cái gì. Dường như con giáp này không thể rũ bỏ được trách nhiệm công việc. Cứ mải mê làm việc chẳng quản ngày đêm, mặc dù được cấp trên ưu ái nhưng bản mệnh đang khiến cho mình mất đi những giây phút thư giãn, vui vẻ bên gia đình.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), Thiên Ấn chiếu mệnh khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của người tuổi Tỵ chẳng hề uổng phí. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, vững vàng là yếu tố giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. 

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Khi gặp phải vướng mắc, bạn luôn chia sẻ với nửa kia để vợ chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), mang tới niềm vui về phương diện tài lộc, tiền bạc cho tuổi Hợi. Con giáp này hôm nay dễ đưa ra được những quyết định đúng đắn vì vậy hãy tranh thủ thực hiện những kế hoạch liên quan. Hãy dùng kiến thức của mình để phân tích, tránh nghe những lời không có cơ sở từ ai đó.

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện sự nghiệp, bản mệnh có được sự thông minh, sáng suốt nên giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài việc dựa vào sức lực của bản thân thì tuổi Hợi cũng nên hợp tác với người khác để cùng học hỏi, thảo luận, tiến hành mọi việc nhanh chóng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng trong tuần mới (16/3 đến 22/3/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ