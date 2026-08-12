Đinh Vũ Hề gây chú ý với màn thể hiện gây tranh luận trong 'Hoa Khai Cẩm Tú'

Sao quốc tế 12/08/2026 17:07

Hoa Khai Cẩm Tú đang nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích phim cổ trang sau khi lên sóng Tencent. Tác phẩm có sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy, nhanh chóng tạo chú ý ngay từ những tập đầu khi chỉ số nhiệt vượt 23.000.

Hoa Khai Cẩm Tú đang nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu thích dòng phim cổ trang sau khi lên sóng Tencent. Tác phẩm có sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy nhanh chóng tạo chú ý ngay từ những tập đầu, khi chỉ số nhiệt vượt mốc 23.000. Bên cạnh những phản hồi tích cực dành cho hình ảnh và nội dung, màn thể hiện của Đinh Vũ Hề trong vai Triệu Lăng lại trở thành chủ đề được bàn luận.

Điểm khiến nam diễn viên gây chú ý nằm ở ngôn ngữ hình thể. Trong nhiều phân cảnh, phần đầu và cổ của Đinh Vũ Hề thường có xu hướng hướng về phía trước. Tư thế này đôi lúc khiến nhân vật trông như đang thu người, có lúc lại tạo cảm giác hơi rướn cổ. Do xuất hiện khá thường xuyên, đặc điểm này nhanh chóng lọt vào mắt khán giả.

Đinh Vũ Hề gây chú ý với màn thể hiện gây tranh luận trong 'Hoa Khai Cẩm Tú' - Ảnh 1

Một bộ phận người xem cho rằng cách tạo hình trên chưa thực sự đẹp mắt, thậm chí gây phân tâm khi được lặp lại liên tục. Thay vì tập trung vào diễn biến tâm lý hoặc tương tác giữa các nhân vật, khán giả đôi lúc lại chú ý đến dáng đứng và phần cổ của nam chính. Khi một đặc điểm hình thể xuất hiện với tần suất cao, nó dễ trở thành yếu tố lấn át cảm xúc mà nhân vật cần truyền tải.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng lựa chọn của Đinh Vũ Hề có thể xuất phát từ dụng ý xây dựng nhân vật. Triệu Lăng có xuất thân giang hồ, làm nghề buôn muối lậu nhưng không muốn mãi sống trong hoàn cảnh hiện tại. Nhân vật được khắc họa là người hào sảng, trọng tình nghĩa và mang nhiều tham vọng. Vì vậy, một dáng vẻ không quá khuôn mẫu có thể giúp Triệu Lăng khác biệt với hình tượng nam chính cổ trang thường thấy.

Đinh Vũ Hề gây chú ý với màn thể hiện gây tranh luận trong 'Hoa Khai Cẩm Tú' - Ảnh 2

Đặc biệt, tư thế hơi thu mình cũng có thể gợi liên tưởng đến một người chưa có vị thế vững chắc, luôn phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Dẫu vậy, hiệu quả của ngôn ngữ hình thể vẫn phụ thuộc vào cách tiết chế. Nếu được sử dụng đúng thời điểm, đây có thể trở thành nét nhận diện riêng của nhân vật. Ngược lại, việc lặp lại quá nhiều dễ khiến khán giả mất tập trung.

Trong những tập tiếp theo, khi Triệu Lăng trải qua nhiều biến cố sau cuộc gặp với Phó Đình Vân, nhân vật sẽ có thêm cơ hội bộc lộ những chuyển biến về tâm lý và vị thế. Khi đó, cách Đinh Vũ Hề điều chỉnh ngôn ngữ hình thể cũng có thể giúp khán giả đánh giá rõ hơn dụng ý phía sau lựa chọn gây tranh luận hiện tại.

Ở thời điểm này, Hoa Khai Cẩm Tú vẫn duy trì sức hút đáng chú ý. Tranh luận về tạo hình của Đinh Vũ Hề cho thấy Triệu Lăng đã để lại dấu ấn nhất định, dù phản ứng của khán giả vẫn còn trái chiều.

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