Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Trong loạt ảnh được Chung Lệ Đề chia sẻ trên trang cá nhân, cô và ông xã Trương Luân Thạc có nhiều khoảnh khắc tình cảm. Cặp đôi ôm hôn say đắm, tay trong tay và liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật trong suốt buổi tiệc.

Theo Sinchew, diễn viên Chung Lệ Đề vừa tổ chức sinh nhật tuổi 56 tại nhà riêng với sự góp mặt của gia đình và những người bạn thân. Người đẹp diện váy ren, trang điểm nhẹ và chọn tông trắng làm chủ đạo cho bữa tiệc mang chủ đề “White Party”. Các thành viên trong gia đình gồm năm người cùng diện trang phục trắng ton sur ton, tạo không khí vừa ấm cúng vừa trang nhã.

Hình ảnh của hai vợ chồng nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả trên Weibo dành lời khen cho Chung Lệ Đề, nhận xét cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc ở tuổi 56. Một số bình luận cũng chú ý đến sự tình cảm của cặp đôi, cho rằng họ vẫn quấn quýt như những ngày đầu yêu dù đã kết hôn gần một thập niên.

Chia sẻ về sinh nhật, Chung Lệ Đề cho biết cô muốn dành thời gian thật trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. “Dành thời gian ở sân sau nhà với gia đình và bạn bè. Những món ăn ngon, tiếng cười và rất nhiều bức ảnh đáng nhớ. Không vội vàng, không áp lực, chỉ cần ở bên nhau”, nữ diễn viên viết.

Con gái thứ hai của cô, Jaden, cũng từ Boston trở về Trung Quốc để cùng gia đình chuẩn bị sinh nhật cho mẹ. Trong những hình ảnh khác, Chung Lệ Đề còn vui vẻ chụp ảnh cùng nhóm bạn thân.

Ở tuổi mới, nữ diễn viên không đặt ra những mong cầu quá lớn. Cô hy vọng mọi người có thể đôi lúc sống chậm lại giữa nhịp sống bận rộn, cảm nhận những điều dịu dàng và trân trọng các khoảnh khắc ấm áp bên người thân. “Tôi yêu mọi người rất nhiều”, cô bày tỏ.

Chung Lệ Đề là diễn viên Trung Quốc gốc Việt, từng tham gia các phim như Mẹ kế, Thiên long bát bộ... Khi còn trẻ, cô từng giành giải tại các cuộc thi nhan sắc Miss Chinese Montréal và Miss Chinese International, sau đó được truyền thông chú ý với hình ảnh gợi cảm.

Năm 2016, Chung Lệ Đề kết hôn với diễn viên Trương Luân Thạc, người kém cô 11 tuổi. Sau đám cưới, cả hai từng chia sẻ mong muốn có thêm con nhưng chưa đạt được nguyện vọng.