Chung Lệ Đề gào thét đòi bỏ 'chồng kém 12 tuổi': 'Tôi muốn ly hôn!'

Lý do được đưa ra là Trương Luân Thạc quên ngày kỷ niệm kết hôn. Chung Lệ Đề suy sụp đến mức bật khóc trên livestream. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng một bữa tiệc nhưng sáng sớm hôm sau, chồng cô mới trở về.

Mới đây, thông tin Chung Lệ Đề nổi giận đòi ly hôn chồng trẻ Trương Luân Thạc lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung lan truyền, Chung Lệ Đề nói trong một livestream mới đây: “Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn ly hôn”.

Ngày 15/4, tờ Sohu đưa tin Trương Luân Thạc lên tiếng về sự việc. Anh phủ nhận thông tin quên ngày kỷ niệm kết hôn.

Anh lên tiếng: “Chúng tôi không hề phát trực tiếp trong suốt tháng 4. Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi là 8/11. Chúng tôi đã kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Phải chăng chiến dịch bôi nhọ này được đăng tải không đúng thời điểm và với nội dung không phù hợp. Điều đó chẳng phải là đáng xấu hổ sao?”.

Đến nay, tin tức Chung Lệ Đề đòi ly hôn trên một số trang tin tức như iFeng, Southyule cũng biến mất.

Bên cạnh đó, theo tin tức ngày 15/4 của Sohu, Trương Luân Thạc tiết lộ Chung Lệ Đề có ý định để lại toàn bộ tài sản cho 2 con gái. Nam diễn viên khẳng định anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ.

Thời gian qua, chuyện tình cảm giữa Trương Luân Thạc và Chung Lệ Đề liên tục gây chú ý. Trước đó, Trương Luân Thạc công khai phàn nàn về vợ trên một chương trình truyền hình. Khi người dẫn chương trình hỏi anh không thể chịu đựng được điều gì ở Chung Lệ Đề, Trương Luân Thạc trả lời: "Cô ấy tiêu tiền quá nhiều. Cô ấy mua một chiếc váy đính pha lê trị giá 500.000 NDT mà không hề suy nghĩ gì cả”.

Sau khi kết hôn với nữ diễn viên Truyền Thuyết Người Cá, Trương Luân Thạc được nhiều người biết đến. Theo ước tính của trang 163, mức cát xê của nam diễn viên đã tăng hơn 200 lần so với trước đây và nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Điều này khiến không ít người nghi ngờ Trương Luân Thạc tiếp cận Chung Lệ Đề vì ham tiền bạc, danh tiếng.

Chung Lệ Đề từng có quãng thời gian áp lực vì mẹ chồng muốn cô "nối dõi tông đường" cho nhà họ Trương. Bản thân người đẹp cũng muốn có con chung với chồng nên đã thử nhiều cách, từ thụ tinh nhân tạo tới uống đủ loại thuốc, dùng nhiều biện pháp trị liệu khiến cho cơ thể bị biến dạng. Nhiều người tỏ vẻ xót xa thay cho Chung Lệ Đề, lo ngại cô không được như ý trong hôn nhân.

Về phía Chung Lệ Đề, cô nhiều lần lên tiếng bênh vực chồng trước sóng gió dư luận và rất khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Có lẽ Chung Lệ Đề đang thực sự hạnh phúc bên “hồng hài nhi” và cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên chẳng hề “khó thở” như dân tình suy đoán.