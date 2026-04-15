Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Sức khỏe 15/04/2026 12:05

Một vận động viên tham gia giải chạy bộ ngày 12/4 đã bất ngờ đổ gục, tím tái và ngừng tuần hoàn khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 10m. Nhờ được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/4, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra khuyến cáo về nguy cơ ngừng tim khi chơi thể thao trong mùa hè, trong đó có môn chạy bộ.

Theo các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, chạy bộ là hình thức rèn luyện sức khỏe hiệu quả, song các biến cố tim mạch cấp tính, đặc biệt là ngừng tim đột ngột, vẫn có thể xảy ra, kể cả ở người không có triệu chứng trước đó.

Nguy cơ này gia tăng khi vận động quá sức, mất nước, thiếu ngủ hoặc tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Ngoài ra, trong mùa hè, nguy cơ sốc nhiệt khi chạy, tập luyện thể thao ngoài nắng nóng vẫn có thể xảy ra. Người sốc nhiệt thường có biểu hiện lơ mơ, yếu cơ tứ chi, hạ huyết áp, da khô...

Theo các chuyên gia, rủi ro trong thể thao luôn có thể xảy ra, ngay cả với vận động viên chuyên nghiệp. Vì thế, ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình luyện tập, ngay trong cuộc đua, mỗi người cũng cần lắng nghe cơ thể, nhận biết các dấu hiệu bất thường để điều chỉnh tốc độ chạy phù hợp với bản thân trong quá trình gắng sức.

 

Theo đó, nếu trong quá trình chạy, bạn thấy có những cơn đau tức ngực lạ thường mà không xuất hiện ở các buổi tập; nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, không đúng với việc gắng sức (theo dõi qua đồng hồ thể thao); cảm giác mệt mỏi, ngưỡng gắng sức kém đi so với cùng mức độ tập luyện ở ngày thường... đều là những dấu hiệu cảnh báo bạn nên giảm tốc độ, báo ngay với đội y tế để được kiểm tra, theo dõi kĩ lưỡng.

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, lưu ý người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như chóng mặt, đau ngực, khó thở, tim đập bất thường, mệt lả hoặc lú lẫn. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế.

"Trong trường hợp ngừng tim, cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định. Khi tim ngừng đập, não có thể bắt đầu tổn thương sau khoảng 4-6 phút nếu không được cung cấp máu.

Vì vậy, hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Can thiệp kịp thời có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống cho người bệnh", PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn lưu ý..

Mùa hè là thời điểm nhiều hoạt động thể thao diễn ra. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu có điều kiện, người tham gia nên kiểm tra sức khỏe trước khi thi tham gia, đặc biệt là người trên 35 tuổi hoặc có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo ngủ đủ, không sử dụng chất kích thích, tập luyện phù hợp thể trạng, uống đủ nước và điều chỉnh cường độ khi thời tiết nắng nóng. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể và không cố gắng vượt quá giới hạn an toàn.

Việc phổ cập kiến thức hồi sinh tim phổi trong cộng đồng cũng được đánh giá là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh ngay tại hiện trường.

Tá hỏa với cơ thể phủ kín nấm của người phụ nữ sau khi tự ý dùng thuốc bôi

Tá hỏa với cơ thể phủ kín nấm của người phụ nữ sau khi tự ý dùng thuốc bôi

Ngày 13/4, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị nấm da với biểu hiện nhiều dát đỏ bong vảy toàn thân, ngứa nhiều.

TIN MỚI NHẤT

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg cần 6 người đàn ông mới có thể kéo bờ

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg cần 6 người đàn ông mới có thể kéo bờ

Video 30 phút trước
Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Đời sống 44 phút trước
Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, Hồng Phúc dồi dào, hốt trọn Lộc Lá thiên hạ, mọi điều hanh thông

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, Hồng Phúc dồi dào, hốt trọn Lộc Lá thiên hạ, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tàu chở 21 người bốc cháy ngùn ngụt trên biển, cột khói cao hàng chục mét

Tàu chở 21 người bốc cháy ngùn ngụt trên biển, cột khói cao hàng chục mét

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tình trạng sức khỏe của La Chí Tường sau tin đồn qua đời tại nhà riêng

Tình trạng sức khỏe của La Chí Tường sau tin đồn qua đời tại nhà riêng

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Sức khỏe 1 giờ 54 phút trước
Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn'

Bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'do hoàn cảnh gia đình khó khăn'

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Lộc Trời lai láng, tiền đồ rộng mở, chuẩn bị mua thêm tủ để chứa vàng, thuê thêm người để đếm tiền trong 6 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Lộc Trời lai láng, tiền đồ rộng mở, chuẩn bị mua thêm tủ để chứa vàng, thuê thêm người để đếm tiền trong 6 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/4-17/4), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/4-17/4), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa với cơ thể phủ kín nấm của người phụ nữ sau khi tự ý dùng thuốc bôi

Tá hỏa với cơ thể phủ kín nấm của người phụ nữ sau khi tự ý dùng thuốc bôi

Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn 1 thực phẩm nhà nào cũng có trong tủ lạnh

Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn 1 thực phẩm nhà nào cũng có trong tủ lạnh

NÓNG: 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ

NÓNG: 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt làm gia tăng nguy cơ đột quỵ

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt làm gia tăng nguy cơ đột quỵ

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Cảnh báo: Hai trẻ nguy kịch vì bệnh tay chân miệng do chủng EV71

Cảnh báo: Hai trẻ nguy kịch vì bệnh tay chân miệng do chủng EV71