Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn 1 thực phẩm nhà nào cũng có trong tủ lạnh

Sức khỏe 13/04/2026 15:48

Sự việc xảy ra từ đầu năm song gần đây được chia sẻ lại và thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Hôm 9/4, từ khóa 'Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh' trở thành chủ đề xu hướng trên Weibo.

Theo thông tin từ Nhân dân Nhật báo, trước khi phát bệnh, sản phụ đã sử dụng lại thức ăn thừa được cất trong tủ lạnh tại nhà. Ban đầu, bệnh nhân chỉ xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu.

Gia đình đã lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu, song diễn biến bệnh nặng hơn so với dự đoán. Kết quả xét nghiệm xác nhận bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Listeria.

Trong quá trình điều trị, các y bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm cứu sống cả mẹ và thai nhi, kiên trì điều trị trong suốt ba tháng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã không thể cứu vãn tình hình. Sản phụ và thai nhi đều không qua khỏi, chỉ hai ngày sau khi chị vừa bước sang tuổi 35.

Listeria được đánh giá là loại vi khuẩn có khả năng sinh tồn đặc biệt mạnh, có thể tồn tại tới một năm trong môi trường đông lạnh ở nhiệt độ -20°C. Đáng chú ý, thời gian ủ bệnh của vi khuẩn này khá dài, có thể kéo dài trung bình khoảng ba tuần, thậm chí hơn hai tháng, khiến việc truy tìm nguồn lây nhiễm gặp nhiều khó khăn.

Đối với người có sức khỏe bình thường, phần lớn các trường hợp nhiễm Listeria chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục sau một thời gian. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, người cao tuổi trên 65 tuổi, trẻ sơ sinh hoặc người suy giảm miễn dịch, vi khuẩn có thể lan ra khỏi đường ruột, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như đau đầu, sốt cao, cứng cổ, rối loạn ý thức, mất thăng bằng hoặc co giật.

Đặc biệt, ở phụ nữ mang thai, dù triệu chứng có thể không rõ ràng, vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập qua nhau thai, gây nhiễm trùng cho thai nhi, dẫn đến sinh non, sảy thai hoặc khiến trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn 1 thực phẩm nhà nào cũng có trong tủ lạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Tiêu Thạch, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân huyện Mông Âm (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) việc sử dụng tủ lạnh đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro do vi khuẩn Listeria mang lại.

Nhiệt độ ngăn mát nên được duy trì ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn. Người dùng nên đặt nhiệt kế trong tủ lạnh để kiểm soát nhiệt độ, đồng thời lưu ý rằng nhiệt độ trong tủ không đồng đều, khu vực gần cửa thường ấm hơn so với phía trong.

Thức ăn sau khi chế biến không nên để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bởi vi khuẩn có thể phát triển mạnh chỉ sau khoảng 2 giờ. Thực phẩm cần được bảo quản kín và đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, lý tưởng trong vòng 2 giờ sau khi nấu.

Đồng thời, không nên lưu trữ đồ ăn thừa quá 3-4 ngày, đặc biệt với các thực phẩm giàu protein như thịt, hải sản và các sản phẩm từ đậu nành... để tránh tạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Bên cạnh đó, việc hâm nóng thực phẩm cần được thực hiện kỹ lưỡng. Việc chỉ hâm nóng sơ qua, đặc biệt bằng lò vi sóng, có thể khiến nhiệt độ phân bố không đều, tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại. Thực phẩm cần được đun sôi, làm nóng hoàn toàn, duy trì nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo tiêu diệt vi khuẩn.

Đáng chú ý, thực phẩm sống và chín cần được bảo quản riêng biệt trong tủ lạnh để tránh lây nhiễm chéo. Thịt sống nên được đặt ở ngăn dưới cùng, bảo quản trong hộp kín để tránh rò rỉ dịch sang các thực phẩm khác. Tủ lạnh cũng cần được vệ sinh định kỳ nhằm hạn chế sự tích tụ của vi khuẩn.

NÓNG: 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 ca tử vong. Số ca mắc tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025.

