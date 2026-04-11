Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Sức khỏe 11/04/2026 13:32

Ba trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu được phát hiện tại ấp 6, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; trong đó có 1 ca tử vong. Ngành y tế đang khẩn trương kích hoạt giám sát, xử lý dịch tễ diện rộng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 10/4, bác sĩ Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý ổ dịch đã được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Người thứ nhất nhập viện chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, kích thích, có chấm xuất huyết dưới da, nôn nhiều và cổ gượng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm. Hiện người bệnh tiếp tục điều trị và theo dõi diễn tiến.

Người thứ hai vào viện tối 8/4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh và nhanh chóng chuyển nặng. Bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong rạng sáng 9/4, hồ sơ bệnh án ghi nhận sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa kèm nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm đã được lấy gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

 

Người thứ ba nhập viện ngày 9/4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài, kèm ho, đau cơ, tụt huyết áp và dấu hiệu tràn dịch màng phổi. Khi vào viện, bệnh nhân sốt, có xuất huyết dưới da, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi. Mẫu dịch não tủy và máu đã gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong - Ảnh 1
Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, điều tra dịch tễ cho thấy cả ba người này đều từng tiếp xúc với một người tử vong vào giữa tháng 3. Người tử vong này trước đó có biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.

Những triệu chứng trên giống viêm não mô cầu, song hiện chưa có kết quả xét nghiệm nên chưa kết luận.

Hiện cơ quan y tế chưa ghi nhận thêm ca nghi ngờ mới. Những người tiếp xúc gần được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Cơ quan chức năng đang giám sát và sẵn sàng ứng phó nếu phát sinh diễn biến bất thường.

Não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng. Tại Việt Nam, bệnh xuất hiện quanh năm, có thể xảy ra dịch vào thời tiết mùa thu, đông và xuân.

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