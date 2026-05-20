Nữ sinh nuốt bàn chải đánh răng 20cm vào bụng khi vệ sinh lưỡi

Sức khỏe 20/05/2026 13:29

Trong lúc đang đánh răng do không may bị trượt chân ngã, A. đã vô tình nuốt cả 1 chiếc bàn chải đánh răng dài khoảng 20cm vào dạ dày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng của đơn vị vừa gắp thành công bàn chải dài 20cm trong dạ dày người bệnh. 

Trước đó, Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ (31 tuổi), nhập viện trong tình trạng nuốt phải bàn chải khi vệ sinh lưỡi.

Nữ sinh nuốt bàn chải đánh răng 20cm vào bụng khi vệ sinh lưỡi - Ảnh 1
Bàn chải có chiều dài khoảng 20cm và đường kính lớn nhất gần 3cm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VOV, qua thăm khám và nội soi ống tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt trong lòng dạ dày. Sau khi hội chẩn, ê-kíp đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật nội soi can thiệp để gắp bỏ.

Dị vật là một chiếc bàn chải dài khoảng 20cm, đường kính lớn nhất khoảng 3cm, còn nguyên vẹn được lấy ra ngoài an toàn. Ngay sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, không đau đớn, thể trạng ổn định và được xuất viện trong ngày

Bị rắn độc cắn khi đang ngủ, bé gái 6 tuổi liệt cơ toàn thân

Bị rắn độc cắn trong lúc ngủ nhưng không được phát hiện kịp thời, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụp mi, khó thở, liệt cơ và phải hồi sức tích cực.

