Thường xuyên chơi với thú cưng, bé gái 2 tuổi bị bọ chét ký sinh trong tai

Ban đầu, người nhà cho rằng đây chỉ là phản ứng thông thường do ráy tai hoặc dị ứng. Tuy nhiên, kết quả nội soi tai khiến cả gia đình bất ngờ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bé gái 2 tuổi ở Sơn La được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương sau nhiều ngày thấy trẻ thường xuyên đưa tay ngoáy tai, tỏ ra khó chịu và ngứa ngáy vùng tai.

Khai thác tiền sử sinh hoạt cho thấy gia đình bệnh nhi nuôi nhiều chó, mèo và trẻ thường xuyên chơi đùa, tiếp xúc gần với vật nuôi trong nhà.

Các bác sĩ ghi nhận ống tai ngoài của trẻ vẫn thông thoáng, màng nhĩ còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu tổn thương. Song trên bề mặt màng nhĩ xuất hiện nhiều dị vật nhỏ màu đen đang di chuyển liên tục. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đó là bọ chét ký sinh.

Theo BSCKII Lê Hồng Ánh, khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trường hợp này được phát hiện ở giai đoạn sớm nên chưa ghi nhận tổn thương tại tai.

Tuy nhiên, nếu không được xử trí kịp thời, bọ chét có thể tiếp tục tồn tại trong ống tai, sinh sản và phát triển vòng đời ngay tại đây. Trứng bọ chét sau khi nở thành ấu trùng có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, gây kích ứng kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng của tai.

"Bọ chét là loài ký sinh trùng hút máu thường sống trên chó, mèo và các động vật có lông. Chúng có khả năng nhảy rất xa so với kích thước cơ thể, dễ dàng bám vào quần áo, tóc hoặc da người khi tiếp xúc với vật nuôi", BS Ánh cho biết.

Hình ảnh bọ chét ký sinh trong tai bệnh nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, phần lớn trường hợp bọ chét ký sinh ở người thường gây ngứa da, nổi mẩn hoặc viêm da dị ứng. Việc bọ chét xuất hiện trong ống tai là tình huống hiếm gặp nhưng không phải không thể xảy ra, đặc biệt ở trẻ nhỏ thường xuyên nằm, chơi đùa cùng thú cưng hoặc có thói quen đưa tay lên tai.

Sau khi thăm khám, bé gái được chỉ định điều trị tại chỗ bằng thuốc nhỏ tai và theo dõi định kỳ. Các bác sĩ cũng hướng dẫn gia đình thực hiện đồng thời các biện pháp vệ sinh môi trường nhằm loại bỏ nguồn lây.

Theo BS Ánh, việc điều trị sẽ không hiệu quả nếu chỉ xử lý tại tai mà bỏ qua môi trường sống xung quanh. Bọ chét trưởng thành có thể tồn tại trên vật nuôi, trong chăn đệm, thảm, ghế sofa hoặc các khe kẽ trong nhà.

Do đó, phụ huynh cần tắm rửa sạch sẽ cho trẻ, gội đầu thường xuyên để loại bỏ nguy cơ bọ chét còn bám trên tóc hoặc cơ thể. Đồng thời, chó mèo trong gia đình cần được vệ sinh định kỳ, sử dụng thuốc phòng và diệt bọ chét theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.

Ngoài ra, chăn màn, quần áo, đệm ngủ và các vật dụng sinh hoạt cần được giặt sạch, phơi nắng hoặc xử lý bằng các biện pháp phù hợp để tiêu diệt trứng và ấu trùng ký sinh trùng còn tồn tại trong môi trường.

Các chuyên gia cũng lưu ý, khi trẻ có các biểu hiện như ngứa tai kéo dài, liên tục ngoáy tai, quấy khóc không rõ nguyên nhân, cảm giác khó chịu trong tai hoặc giảm khả năng nghe, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.

Việc tự ý ngoáy tai, nhỏ thuốc hoặc lấy dị vật tại nhà có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí gây tổn thương màng nhĩ.