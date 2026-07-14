Ngày 13/7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho biết, sau khi được điều trị tích cực, đến nay 2 bệnh nhi bị ngộ độc sau khi ăn chanh dây chưa chín đã tỉnh táo, cai máy thở, tự ăn uống được.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ngày 13/7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam (TP Đà Nẵng) thông tin, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh đã tiếp nhận hai chị em ruột (5 tuổi và 10 tuổi) được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, toan chuyển hóa nặng. Sau khi được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan kiềm, cả hai trẻ đã tỉnh táo, cai máy thở, tự ăn uống và tiếp tục được theo dõi sát.

Gia đình cho biết, trước đó, hai bệnh nhi đã ăn một số lượng lớn quả chanh dây rừng còn xanh. Bệnh nhi phải thở máy sau khi ăn chanh dây - Ảnh: Tri thức - ZNews Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Nam, quả chanh dây rừng khi chín giàu dinh dưỡng và an toàn. Tuy nhiên, quả còn non hoặc chưa chín, đặc biệt phần vỏ và cùi trắng, chứa nhiều cyanogenic glycoside. Khi vào cơ thể, chất này có thể chuyển thành hydro cyanua (HCN) - chất độc gây suy hô hấp cấp, tương tự độc tố có trong sắn, hạt táo, hạt mơ, hạnh nhân và một số thực vật khác.

Triệu chứng ngộ độc gồm cảm giác nóng lưỡi, họng, đau đầu, chóng mặt, kích thích, đau bụng, buồn nôn, thở nhanh sâu. Ở trường hợp nặng, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, hôn mê, ngừng thở, tụt huyết áp hoặc co giật. Các triệu chứng thường xuất hiện rất sớm, từ 30 phút đến 1-2 giờ sau khi ăn. Ban đầu, người bệnh có thể đau ngực, mạch chậm, tụt huyết áp, khó thở nhanh và sâu. Sau đó, tình trạng diễn tiến nhanh với hôn mê, co giật, rối loạn huyết động, toan chuyển hóa nặng (đặc biệt là toan lactic), ngừng tuần hoàn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong chỉ sau vài phút đến vài giờ kể từ khi ăn. Quả chanh dây rừng Các thực phẩm có thể chứa cyanua tự nhiên như sắn, măng tươi và chanh dây chưa chín cần được sử dụng đúng cách. Đối với chanh dây: - Không ăn vỏ và cùi trắng, chỉ sử dụng phần ruột và hạt. - Chỉ nên ăn quả chín (vàng, tím hoặc đỏ tùy giống), không ăn quả còn xanh. - Hạn chế cho trẻ nhỏ ăn, nên lọc kỹ hạt và chỉ sử dụng phần nước cốt. Đối với sắn và măng, người dân cần sơ chế đúng cách (ngâm, luộc kỹ, bỏ nước luộc...) để giảm độc tố trước khi sử dụng. Sau khi ăn có các biểu hiện như nôn nhiều, chóng mặt, khó thở, lơ mơ hoặc co giật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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