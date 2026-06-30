Tập thể thao quá mức, chàng trai 23 tuổi hỏng cột sống

Sức khỏe 30/06/2026 16:09

Anh N.H.T (23 tuổi, quê Đồng Tháp) đang học tại TPHCM. Ngoài thời gian ngồi học nhiều giờ liên tục, anh T. còn có niềm đam mê thể thao, thường xuyên tập luyện và từng tập võ với cường độ khá cao.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh N.H.T (23 tuổi, quê Đồng Tháp) đang học tại TPHCM. Ngoài thời gian ngồi học nhiều giờ liên tục, anh T. còn có niềm đam mê thể thao, thường xuyên tập luyện và từng tập võ với cường độ khá cao.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, nam thanh niên này bắt đầu đau vùng thắt lưng, kèm cảm giác tê lan xuống chân trái. Nghĩ đây là đau cơ do ngồi nhiều hoặc vận động quá sức, anh chủ quan, đến phòng khám gần nơi ở lấy thuốc uống. Sau nhiều ngày điều trị, cơn đau tăng dần, lan xuống chân khiến việc đi lại của anh trở nên khó khăn.

Lo ngại tình trạng bất thường, anh T. đến bệnh viện để thăm khám. Bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng. Kết quả khiến chàng trai bất ngờ: anh bị thoát vị đĩa đệm L5-S1 kèm mảnh rời chèn ép nặng vào rễ thần kinh, đồng thời đã xuất hiện tình trạng thoái hóa đĩa đệm và hẹp ống sống.

Chia sẻ về trường hợp của anh T., bác sĩ Nguyễn Hải Tâm, chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn cho biết, chính khối thoát vị và mảnh rời đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh là nguyên nhân gây đau lưng dữ dội, tê lan xuống chân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động của người bệnh.

Theo bác sĩ Tâm, thoát vị đĩa đệm ở người trẻ không xuất hiện trong một sớm một chiều mà là hậu quả của nhiều yếu tố tích lũy. Ngồi học hoặc làm việc nhiều giờ liên tục khiến áp lực dồn lên cột sống thắt lưng. Nếu duy trì tư thế sai hoặc ít vận động, đĩa đệm sẽ bị tổn thương sớm.

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Bác sĩ Tâm chỉ ra những tổn thương cột sống của T. - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, việc chơi thể thao cường độ cao hoặc tập luyện không đúng kỹ thuật cũng làm tăng nguy cơ chấn thương cột sống.

"Trường hợp của bệnh nhân T. là điển hình khi cùng lúc tồn tại nhiều yếu tố nguy cơ như ngồi lâu và thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao", bác sĩ Tâm nhận định.

Do khối thoát vị đã chèn ép thần kinh rõ rệt trong khi điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm L5-S1 để giải phóng rễ thần kinh. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, hạn chế tổn thương mô lành và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo, người trẻ không nên chủ quan với những cơn đau lưng kéo dài, đặc biệt khi đau kèm tê bì, đau lan xuống chân hoặc yếu chi. Đây có thể là dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm hoặc các bệnh lý cột sống cần được phát hiện sớm để điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tổn thương thần kinh và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động.

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