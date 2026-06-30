Những điểm khiến phim mới của Cúc Tịnh Y chưa thuyết phục khán giả

Sao quốc tế 30/06/2026 16:15

Tiếp nối thành công của “Kiêu dương tự ngã”, Tống Uy Long gây chú ý khi tái xuất trong dự án tiên hiệp “Thiên hương”, hợp tác cùng Cúc Tịnh Y - nữ chính của “Nguyệt lân ỷ kỷ”. Phim chính thức ra mắt trên Youku ngày 27/6.

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim mới do Cúc Tịnh Y đóng chính nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho tạo hình và bối cảnh, tác phẩm cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi người xem cho rằng phim vẫn tồn tại không ít hạn chế về nội dung và cách thể hiện.

Điểm đầu tiên được nhắc đến nhiều nhất là kịch bản thiếu đột phá. Không ít khán giả nhận xét mạch truyện vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim cổ trang ngôn tình với các yếu tố như hiểu lầm, tranh đấu quyền lực và chuyện tình nhiều sóng gió. Dù được đầu tư về hình ảnh, diễn biến phim bị đánh giá là khá dễ đoán, chưa tạo được nhiều bất ngờ ở những tập đầu.

Những điểm khiến phim mới của Cúc Tịnh Y chưa thuyết phục khán giả - Ảnh 1

Hạn chế thứ hai nằm ở diễn xuất của Cúc Tịnh Y. Trên các diễn đàn phim ảnh, một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn duy trì phong cách biểu cảm quen thuộc, chưa có nhiều thay đổi so với các tác phẩm trước. Đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi cao về tâm lý, cách thể hiện của cô bị nhận xét còn thiếu chiều sâu, khiến cảm xúc của nhân vật chưa thực sự thuyết phục.

Ngoài diễn xuất, tạo hình của Cúc Tịnh Y cũng tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận. Dù được đánh giá có ngoại hình nổi bật, nhiều người cho rằng phong cách trang điểm và kiểu tóc của nữ diễn viên gần như không thay đổi qua nhiều dự án. Điều này khiến hình tượng nhân vật mới thiếu sự khác biệt, tạo cảm giác quen thuộc đối với những khán giả thường xuyên theo dõi các tác phẩm của cô.

Những điểm khiến phim mới của Cúc Tịnh Y chưa thuyết phục khán giả - Ảnh 2

Bên cạnh ba điểm hạn chế nói trên, bộ phim vẫn nhận được những phản hồi tích cực ở phần hình ảnh, màu sắc và công tác mỹ thuật. Nhiều cảnh quay được đầu tư công phu, bối cảnh đẹp mắt cùng phần phục trang chỉn chu góp phần tạo nên sức hút về mặt thị giác.

Hiện bộ phim vẫn đang trong quá trình phát sóng nên đánh giá của khán giả có thể tiếp tục thay đổi khi câu chuyện bước vào giai đoạn cao trào. Nhiều ý kiến cho rằng chất lượng tác phẩm sẽ còn phụ thuộc vào cách biên kịch phát triển nội dung cũng như màn thể hiện của dàn diễn viên ở các tập tiếp theo.

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