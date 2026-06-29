Ở tuổi 52, Tô Hữu Bằng khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài

Mới đây, Tô Hữu Bằng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi một cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên xuất hiện trên đường phố Paris (Pháp).

Mới đây, Tô Hữu Bằng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi một cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên xuất hiện trên đường phố Paris (Pháp). Người đăng cho biết tình cờ bắt gặp anh đang thực hiện buổi chụp hình tại khu Montmartre và thừa nhận suýt không nhận ra thần tượng một thời vì diện mạo quá khác lạ. Theo chia sẻ, giữa thời tiết Paris lên tới khoảng 40 độ C, Tô Hữu Bằng vẫn miệt mài làm việc. Trong video, nam diễn viên diện sơ mi trắng, kết hợp áo khoác da đen và quần âu tối màu. Dù phải mặc trang phục khá dày giữa trời nắng nóng, anh vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, liên tục tạo dáng và thể hiện biểu cảm theo yêu cầu của ê-kíp mà không bộc lộ sự mệt mỏi.

Tuy nhiên, điều thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng lại là gương mặt của tài tử sinh năm 1973. Lớp trang điểm đậm cùng phong cách tạo hình khiến nhiều người cho rằng rất khó nhận ra anh. Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 1.500 bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Có người ví gương mặt của Tô Hữu Bằng "giống tượng sáp", trong khi số khác thắc mắc về phong cách trang điểm được sử dụng.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng bênh vực nam diễn viên. Một số cư dân mạng chia sẻ hình ảnh anh để mặt mộc khi dạo phố tại Paris và nhận xét ngoại hình đời thường vẫn rất tự nhiên. Theo họ, việc trang điểm đậm và lựa chọn trang phục khác biệt là yêu cầu quen thuộc trong các buổi chụp ảnh thời trang, không phản ánh diện mạo thật của nghệ sĩ. Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, nổi tiếng từ khi còn rất trẻ với vai trò thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội. Sau đó, anh gặt hái thành công ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Ỷ thiên đồ long ký, Thiếu niên Trương Tam Phong hay Phong thanh. Đây không phải lần đầu tiên ngoại hình của Tô Hữu Bằng trở thành chủ đề bàn luận. Năm 2022, khi biểu diễn tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, anh từng gây xôn xao vì gương mặt sưng phù. Sau đó, nam diễn viên giải thích tình trạng này xuất phát từ lịch sinh hoạt đảo lộn và sức khỏe không ổn định, khiến cơ thể bị phù nề trong một khoảng thời gian.

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