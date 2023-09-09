Lý do Tô Hữu Bằng từng từ chối 'yêu đương' với Triệu Vy trong Tân Dòng Sông Ly Biệt?

Dự án Tân Dòng Sông Ly Biệt của nữ văn sĩ Quỳnh Dao lên sóng vào năm 2001 đã trở thành cơn sốt ở Châu Á. Đặc biệt, dàn diễn viên trẻ thời ấy như Triệu Vy , Tô Hữu Bằng , Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ đã khẳng định tên tuổi và vị thế trong làng giải trí nhờ thành công của phim.

Theo Tô Hữu Bằng tiết lộ anh từng được nữ văn sĩ Quỳnh Dao đề nghị vào vai nam chính Hà Thư Hoàn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt và có chuyện tình đau khổ với Lục Y Bình (Triệu Vy thủ vai) nhưng nhất quyết từ chối. Sau đó, vai diễn này được trao cho Cổ Cự Cơ còn Tô Hữu Bằng vào vai Đỗ Phi và nên duyên với Lục Như Bình (Lâm Tâm Như thủ vai).

Đáng chú ý, mặc dù tái hợp trong dự án Tân Dòng Sông Ly Biệt sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách nhưng cặp đôi màn ảnh đình đám Tô Hữu Bằng – Triệu Vy lại không đóng cặp trong dự án này.

Anh cũng cho biết lý do từ chối kết đôi với Triệu Vy trong Tân Dòng Sông Ly Biệt vì anh không muốn đóng cảnh thân mật với Triệu Vy. Trước đó, họ từng vào vai tình nhân rất ăn ý và đẹp đôi trong Hoàn Châu Cách Cách ở cả hai phần.

Sau khi đóng cặp với Triệu Vy nhiều, quan hệ giữa hai người càng trở nên sâu sắc hơn. Nếu còn tiếp tục đóng cảnh thân mật với Triệu Vy, Tô Hữu Bằng sợ không kiểm soát được tình cảm trong lòng. ‘Ngũ A Ca’ nhấn mạnh rằng anh trân trọng và muốn duy trì tình bạn thân thiết với Triệu Vy chứ không muốn trở thành tình nhân.

Sau nhiều năm, tình bạn của Triệu Vy và Tô Hữu Bằng vẫn rất thân thiết. Dù có nhiều tin đồn tình cảm nhưng cả hai đều khẳng định họ chỉ xem nhau như anh em, đồng nghiệp thân thiết.

Ở tuổi U50, Tô Hữu Bằng chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với công chúng. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin nói rằng ‘Ngũ A Ca’ từng hẹn hò từ nhiều năm trước nhưng vì nam diễn viên rất kín tiếng nên không công khai chuyện tình cảm, chỉ có bạn bè và người thân xung quanh anh ấy biết.

Có nguồn tin cho biết, vợ của Tô Hữu Bằng vốn là trợ lý thân cận của nam diễn viên và có tên là Amy. Cô ấy chính là người âm thầm giúp sức và cùng nhau trải qua mọi thăng trầm cùng Tô Hữu Bằng suốt nhiều năm qua.

Về phần Triệu Vy, trong đợt thanh tẩy giới giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên nằm trong danh sách bị phong sát. Từ tháng 8/2021, tên Triệu Vy chính thức bị xóa khỏi các nền tảng video như Iqiyi, Tencent Video. Hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình do Triệu Vy đóng chính bất ngờ bị gỡ khỏi các nền tảng phim ảnh tại Trung Quốc. Tài khoản mạng xã hội Weibo của cô cũng bị khóa. Có thể nói ‘Tiểu Yến Tử’ gần như ‘biến mất’ trên các phương tiện truyền thông xứ Trung.

Gần đây, sau 2 năm ‘mất tích’, Triệu Vy gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Tại sân bay, nữ diễn viên đội mũ, đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn vẫy tay chào khán giả một cách thân thiện