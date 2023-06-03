Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng

Sao quốc tế 03/06/2023 10:09

Dự án Tai Trái của Tô Hữu Bằng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Trần Đô Linh trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, ‘hotgirl trà sữa’ mới là lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính của dự án này.

Tai Trái là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Trần Đô Linh. Cô được Tô Hữu Bằng và Nhiêu Tuyết Mạn phát hiện khi xem ảnh trên mạng. Thời điểm đó, diễn xuất với cô như một trang giấy trắng. Nữ diễn viên chưa từng học qua trường lớp, càng không có kinh nghiệm thực tế. Thế nhưng nét xinh đẹp trong trẻo của cô rất hợp với nữ chính Lý Nhị.

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 1

Tuy nhiên, trên thực tế, ‘hotgirl trà sữa’ Chương Trạch Thiên mới là lựa chọn đầu tiên của nữ chính Tai Trái. Nhưng năm đó, cô nàng đã trả lời rằng nàng không muốn gia nhập giới giải trí. Sau đó Trần Đô Linh đã đồng ý nhận vai diễn này.

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 2

Được biết, Chương Trạch Thiên và Trần Đô Linh đều là 2 mỹ nữ cùng sinh năm 1993, cùng được biết đến bởi vẻ đẹp thanh thuần và học giỏi, cùng được lựa chọn chọn vai nữ chính Tai Trái. Nhưng năm đó họ đã đưa ra những lựa chọn khác nhau và giờ họ nổi bật ở 2 lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nếu như Trần Đô Linh hiện tại đã có vị thế nhất định trong giới giải trí sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh thì Chương Trạch Thiên đã trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất tại Mỹ.

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 3

Chương Trạch Thiên được dân mạng đặt cho biệt danh ‘hotgirl trà sữa’ hay ‘em gái trà sữa’ nhờ bức ảnh cầm cốc trà sữa với gương mặt xinh xắn, thuần khiết được lan truyền nhanh chóng trên khắp mạng xã hội vào năm 2009.

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 4

Với vẻ ngoài xinh đẹp, học vấn xuất sắc, Chương Trạch Thiên lựa chọn hướng phát triển cho bản thân không ở lĩnh vực giải trí. Năm 2011, nhờ học lực xuất sắc, Chương Trạch Thiên được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa - một trong những ngôi trường khó đậu nhất tại Trung Quốc. Năm 2013, ‘hot girl trà sữa’ xin ra nước ngoài trao đổi tại trường Barnard College. Tại đây, cô đã gặp Lưu Cường Đông - doanh nhân Trung Quốc đang theo học tại Đại học Columbia, Mỹ.

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 5

Sau khi kết hôn và hạ sinh bé gái đầu lòng, Chương Trạch Thiên ngừng hoạt động trong làng giải trí, tham dự nhiều sự kiện của giới thượng lưu cùng chồng. Cô gia nhập giới kinh doanh, đồng hành với chồng trong nhiều sự kiện.

Là người phụ nữ độc lập và thông minh, Chương Trạch Thiên quyết không để bị mang tiếng là dựa hơi chồng. Cô tự theo đuổi mục tiêu trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Sau khi kết hôn, nàng hot girl không chọn lui về làm nội trợ cho gia đình mà xây dựng kế hoạch học tập, kinh doanh rất chi tiết cho bản thân. Ngay cả sau khi sự việc của chồng có bồ nhí bị phanh phui, lựa chọn tha thứ của cô được coi là "giải pháp tối ưu".

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 6

Năm 2022, Chương Trạch Thiên trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất trong "Danh sách 500 người giàu mới" của tạp chí New Fortune năm 2022. Tài sản của cô thuộc hàng khủng với trị giá gần 8 tỷ USD. Người đẹp 30 tuổi đang thực hiện công việc đầu tư và làm cố vấn thời trang cho mảng sản phẩm cao cấp của tập đoàn JD.com. ‘Hot girl trà sữa’ năm nào giờ đã trở thành doanh nhân, người phụ nữ có sức ảnh hưởng cùng sự nghiệp thành công rực rỡ sau nhiều sóng gió của hôn nhân.

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Từ khóa:   Trần Đô Linh Chương Trạch Thiên sao hoa ngữ Tai Trái cbiz

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