Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh , La Vân Hi - Bạch Lộc không phải là cặp đôi duy nhất được quan tâm. Bên cạnh đó, nữ phụ Trần Đô Linh và nam phụ Đặng Vi cũng trở thành đề tài được bàn tán nhờ vẻ ngoài ‘tiên khí’, cặp đôi có nhiều cảnh thân mật với nhau. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc ‘giường chiếu’ của Mạt Nữ (Trần Đô Linh) và Công Dã Tịch Vô (Đặng Vi) khiến dân tình không khỏi hú hét.

Bên cạnh khoảnh khắc ‘tình bể bình’ thì nhiều netizen tinh mắt soi được giọt máu mũi còn đọng lại trên cánh mũi của Trần Đô Linh. Theo đó nhiều khán giả nhận định rằng ‘ánh mắt là của Mạt Nữ nhưng giọt máu mũi là của Trần Đô Linh’.

Được biết, trước đó, khoảnh khắc hậu trường ‘chảy máu mũi’ của Trần Đô Linh khi diễn cảnh mùi mẫn cùng Đặng Vi cùng từng được cô nàng trong một cuộc phỏng vấn. Theo đó, cô cho biết khi ấy nhiệt độ xung quanh khá nóng ấm và cả hai đang chuẩn bị cho màn hôn nhau vô cùng lãng mạn thì cô nàng bất ngờ bị chảy máu mũi.

"Sau khi tôi nhìn cậu ấy, Đặng Vi ấy, tôi lập tức chảy máu mũi ở cảnh quay", Trần Đô Linh tiết lộ với vẻ mặt dở khóc dở cười. Trần Đô Linh còn thú nhận rằng bản thân cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi quay cảnh ‘khóa môi’ cùng đàn em. Ngoài ra, phản ứng của ekip khi ấy càng khiến cho sao nữ xinh đẹp phải ‘muối mặt’. Tuy nhiên, Trần Đô Linh khẳng định Đặng Vi rất điển trai, và may mắn là cảnh hôn đã hoàn thành khá ổn.