Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu

Sao quốc tế 03/05/2023 12:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ‘hổ báo cáo thỏ’ thuở mới vào nghề của Trần Đô Linh khiến dân tình không khỏi bật cười vì quá đáng yêu.

Những ngày qua dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh nhận được sức hút đông đảo của khán giả. Đặc biệt, nhan sắc của nữ phụ Trần Đô Linh trở thành chủ đề nóng với tạo hình tiên tử, nhan sắc lấn át nữ chính Bạch Lộc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh nhan sắc thuở mới vào nghề của Trần Đô Linh. Theo đó, trong khoảnh khắc làm dáng ‘hổ báo cáo thỏ’ của cô nàng đã khiến dân tình không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. Đặc biệt, răng thỏ của Trần Đô Linh thời chưa chỉnh nha được ví giống hình ảnh chú thỏ Thỏ Snowball trong series Secret Life of Pets.

Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu - Ảnh 1Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu - Ảnh 2

Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu - Ảnh 3

Được biết, trong Trường nguyệt tẫn minh, Trần Đô Linh vào vai phản diện Thiên Hoan – có tình yêu cực đoan dành cho Minh Dạ (La Vân Hi) và ra tay đồ sát cả gia tộc nữ chính. Phần mộng cảnh, cô lại là Diệp Băng Thường - chị gái của Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) nhưng tâm độc địa không kém Thiên Hoan. Ở giai đoạn 500 năm sau, cô vào vai Mạt Nữ là chị gái của Tự Anh (Vương Nhất Phi), có thù hằn sâu sắc với ‘tiểu Ma Thần’ Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi).

Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu - Ảnh 4Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu - Ảnh 5

Nhan sắc Trần Đô Linh được đánh giá là điểm cộng lớn của phim. Thậm chí, nhiều người cho rằng tạo hình của cô trẻ hơn tuổi thật, nổi bật không kém nữ chính Bạch Lộc. Khán giả nhận xét nữ diễn viên hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử, tương tự ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi. Đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa cũng giúp Trần Đô Linh được công nhận ở vai diễn này.

Rộ hình ảnh 'hổ báo cáo thỏ' của nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen cười xỉu - Ảnh 6

Trần Đô Linh được gọi là mỹ nhân học giỏi khi thi đậu Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750. Từng chia sẻ về lý do thi vào ngôi trường này, cô nói vì không phục giáo viên, muốn chứng minh con gái học giỏi không kém con trai về khoa học tự nhiên. Năm 2015, Đô Linh lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp. Cùng năm, Trần Đô Linh nhận vai chính trong bộ phim Tai trái của Tô Hữu Bằng và dần bước vào con đường showbiz.

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