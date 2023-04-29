Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim

Sao quốc tế 29/04/2023 16:01

Mới đây, tạp chí Harper’s Bazaar đã tung hàng loạt hình ảnh đầy ngọt ngào của cặp đôi Trần Đô Linh và Đặng Vi khiến dân tình lụi tim.

Thời gian gần đây, dự án Trần Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính nhận được quan tâm lớn của khán giả. Không chỉ nhờ nội dung độc lạ, hiệu ứng kỹ thuật bắt mắt mà chemistry của các cặp diễn viên cũng góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

Mới đây, tạp chí Harper’s Bazaar đã tung hàng loạt hình ảnh của cặp đôi phụ Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm (Trần Đô LinhĐặng Vi thủ vai) trong một buổi photoshoot với mục đích quảng bá cho bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 1Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 2Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 3Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 4Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 5Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 6Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 7

Không kém cạnh gì bộ ảnh của Bạch Lộc-La Vân Hi trước đó, cặp đôi phụ khiến khán giả vô cùng mãn nhãn, thích thú trước độ đẹp đôi của họ, từng cử chỉ, ánh mắt họ dành cho nhau đều vô cùng chân thật, ngọt ngào và lãng mạn.

Được biết, trong phim, cặp đôi Trần Đô Linh và Đặng Vi có mối tình ‘ngược tâm’ không kém cặp đôi chính và cũng có khá nhiều cảnh thân mật với nhau. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Trần Đô Linh có chia sẻ về tình huống ‘dở khóc dở cười’ khi diễn cảnh hôn ‘đàn em’.

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 8

Theo đó, cả hai đang chuẩn bị cho màn hôn nhau vô cùng lãng mạn. Thế nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến nữ diễn viên vô cùng mắc cỡ. Sau khi Trần Đô Linh nhìn Đặng Vi thì cô lập tức chảy máu mũi ở cảnh quay. Nữ diễn viên còn thú nhận rằng bản thân cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi quay cảnh ‘khóa môi’ cùng đàn em.

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 9Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 10

Một số người nghĩ rằng thông thường mỹ nữ mới là người làm cho các bạn diễn nam phải ‘phản ứng’, đến mức chảy máu mũi. Cô nàng cũng cho biết anh chàng cũng bất ngờ, nhưng không phải kiểu ‘vênh mặt tự hào’ khi có chị gái chảy máu mũi vì mình như mọi người nghĩ. Cô nàng công nhận đàn em đẹp trai, đồng thời bất ngờ khi bản thân có phản ứng dở khóc dở cười.

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 11

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh xuyên không về hiện đại, khoảnh khắc 'ngược tâm' hóa 'ngọt ngào' khiến dân tình lụi tim - Ảnh 12

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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