Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh?

Sao quốc tế 24/04/2023 10:08

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện làn sóng tẩy chay phim Trường Nguyệt Tẫn Minh vô cùng mạnh mẽ. Bộ phim có nguy cơ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch LộcLa Vân Hi đóng chính là dự án được đông đảo khán giả quan tâm những ngày qua. Bên cạnh những khán giả ủng hộ, khen ngợi thì bộ phim cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều liên quan đến nội dung và nhân vật trong phim.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện làn sóng tẩy chay phim vô cùng mạnh mẽ. Theo đó, họ cho rằng bộ phim có nội dung lệch lạc, cổ súy về vấn đề phản quốc. Nhiều người cho rằng phim marketing quá nhiều nhưng chất lượng nội dung lại đi xuống, đầu voi đuôi chuột.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng fan của nữ phụ Trần Đô Linh chính là người gửi báo cáo lên Quảng Điện yêu cầu gỡ phim. Cụ thể, từ khi phim công chiếu 2 vai diễn ‘ác nữ’ của Trần Đô Linh là Thiên Hoan và Diệp Băng Thường lại được công chúng chú ý nhiều hơn. Thậm chí, từ khóa ‘nhan sắc nữ phụ lấn át nữ chính’ liên tục lọt top hot search.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh? - Ảnh 3

Nhiều fan còn đưa bằng chứng tố đoàn phim đã xoá bỏ hết các video hot của hai nhân vật do Trần Đô Linh đảm nhận ra khỏi top video hot vì sợ vai phụ bạo hơn cả vai chính nên mới dìm xuống. Chính vì thế, nhiều người cho rằng fan của Trần Đô Linh gửi báo cáo để đòi lại công bằng cho idol của mình. Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ diễn viên nhanh chóng bác bỏ và cho rằng số lượng fan của cô không quá đông để ‘làm loạn’ như thế.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh? - Ảnh 4

Hiện tại, vụ việc bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bị đòi gỡ bỏ vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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Từ khóa:   Trường Nguyệt Tẫn Minh La Vân Hi Bạch Lộc sao hoa ngữ Trần Đô Linh

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