La Vân Hi bị đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc?

Sao quốc tế 18/04/2023 19:03

Dù thu hút khán giả nhưng bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vấp phải rất nhiều tranh cãi. Theo đó, có nguồn tin La Vân Hi bị đoàn phim này 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc.

Dù thu hút khán giả nhưng bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân HiBạch Lộc đóng chính vấp phải rất nhiều tranh cãi. Đặc biệt, tạo hình nhân vật của nam chính La Vân Hi luôn là đề tài bàn tán của cư dân mạng.

La Vân Hi bị đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin từ khóa ‘La Vân Hi kéo quần’ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ lên hotsearch. Điều này khiến khán giả vô cùng tức giận vì tin tức vô lý như thế cũng lên top tìm kiếm. Chính vì thế, không ít người đặt ca câu hỏi phải chăng La Vân Hi đang bị lấy làm công cụ và lá chắn để truyền thông cho Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Được biết, khi bộ phim bắt đầu lên sóng, một loạt đề tài liên quan đến bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh nam chính trông ốm yếu, trang điểm đậm, thiếu sức sống. Ngoài ra, một sạn liên quan đến cảnh quay của nam chính như: ống thoát nước lọt vào phân đoạn của nam chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi), ống truyền máu giả bị lộ sau lớp trang phục của Đàm Đài Tẫn...

La Vân Hi bị đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc? - Ảnh 2

Nhiều khán giả không hài lòng vì bộ phim lợi dụng diễn viên đang có tên tuổi để pr, kéo nhiệt về cho phim. Được biết, đa số khán giả cho rằng với tên tuổi và diễn xuất tốt của La Vân Hi hoàn toàn có thể giúp Trường Nguyệt Tẫn Minh trở thành phim bạo. Bên cạnh đó, cốt truyện hấp dẫn, gay cấn cùng kỹ xảo có đầu tư tạo thành điểm nhấn được nhiều khán giả quan tâm. Chính vì thế, việc lợi dụng tên tuổi của La Vân Hi để tạo đề tài tranh cãi, kéo nhiệt cho phim là hoàn toàn không cần thiết.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

La Vân Hi bị đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc? - Ảnh 3

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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