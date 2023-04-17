Chưa kịp dứt tình với Bạch Lộc, La Vân Hi sắp nên duyên với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Sao quốc tế 17/04/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký chuẩn bị khởi quay. Theo đó có nguồn tin La Vân Hi và Tống Dật sẽ đóng chính cho dự án này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký chuẩn bị khởi quay. Theo đó có nguồn tin La Vân HiTống Dật sẽ đóng chính cho dự án này. Bộ phim sẽ ra mắt trên nền tảng Iqiyi.

Dù chưa có xác nhận chính thức nhưng có thông tin La Vân Hi và Tống Dật đã đến phim trường Hoành Điếm. Chính vì thế có khả năng cao tin đồn này sẽ thành sự thật. Dự án thuộc đề tài cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch.

Chưa kịp dứt tình với Bạch Lộc, La Vân Hi sắp nên duyên với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 1

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước màn kết hợp này. Theo đó, cả La Vân Hi và Tống Dật đều có tạo hình cổ trang cuốn hút và diễn xuất tốt. Nếu La Vân Hi đã khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ thì Tống Dật là cái tên được công chúng chú ý gần đây.

Chưa kịp dứt tình với Bạch Lộc, La Vân Hi sắp nên duyên với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 2

Tống Dật được biết biết đến khi đảm nhận vai nữ phụ Thất nương Liễu Nhiên - vợ của Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác). Dù chỉ là vai nữ phụ nhưng khán giả lại yêu mến nhân vật này vì tính cách đáng yêu và chung tình của cô nàng.

Không những thế, trong năm qua, dự án Ở Rể của cô nàng có cú bùng nổ ngoài mong đợi, Tống Dật trở thành cái tên sở hữu tổng lượt xem phim cao nhất năm ở bảng nữ. Nếu tính luôn cả Phong Khởi Lạc Dương, Tống Dật chắc chắn trở thành sao nữ duy nhất trong năm qua có hơn 5 tỷ view mảng phim.

Chưa kịp dứt tình với Bạch Lộc, La Vân Hi sắp nên duyên với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký - Ảnh 3

Theo đó diễn xuất cô nàng trong Ở Rể toát lên được thần thái sang trọng, quý phái của tiểu thư nhà quyền quý và có độ hồn nhiên vừa đủ, không quá lố. Đặc biệt, giọng nói thánh thót của Tống Dật còn chinh phục được nhiều khán giả khó tính.

 

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