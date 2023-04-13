Tranh cãi về ý kiến nếu Vương Hạc Đệ nhận vai diễn Ma Vương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh thì phim sẽ bạo hơn?

Sao quốc tế 13/04/2023 10:31

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Tuy nhiên, mới đây, một blogger xứ Trung lại cho rằng nếu nam chính trong Trường Nguyệt Tẫn Minh do Vương Hạc Đệ đóng chính thì phim sẽ bạo hơn.

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả cũng như những thành tích tốt.

Theo đó, trong bảng tổng hợp xếp hạng view Vân Hợp ngày đầu chiếu của các bộ phim phát sóng trên Youku đã được đăng tải. Theo như danh sách được đưa ra, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi cán mốc 23 triệu view ngay ngày đầu lên sóng. Đồng thời đây cũng đã trở thành bộ phim có view Vân Hợp cao nhất lịch sử của nền tảng Youku.

Tranh cãi về ý kiến nếu Vương Hạc Đệ nhận vai diễn Ma Vương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh thì phim sẽ bạo hơn? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, một blogger xứ Trung lại cho rằng nếu nam chính trong Trường Nguyệt Tẫn Minh do Vương Hạc Đệ đóng chính thì chắc chắn từ phim cho tới diễn viên sẽ đều vươn đến tầm bạo, tác phẩm sẽ thành công hơn hiện tại rất nhiều. Người này còn nhận định rằng Vương Hạc Đệ có thần thái đúng chuẩn ‘ác nam’, thể hiện đúng tinh thần và cái hồn của nhân vật Ma Thần hơn La Vân Hi.

Tranh cãi về ý kiến nếu Vương Hạc Đệ nhận vai diễn Ma Vương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh thì phim sẽ bạo hơn? - Ảnh 2

Được biết, Vương Hạc Đệ từng thành công với vai diễn Ma Tôn trong Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt hắc hóa nên anh chàng được nhiều khán giả khen ngợi phù hợp với các vai diễn ác nam.

Tranh cãi về ý kiến nếu Vương Hạc Đệ nhận vai diễn Ma Vương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh thì phim sẽ bạo hơn? - Ảnh 3

Tuy nhiên, một số khác cho rằng vai diễn của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh là vai diễn khó cân. Đây là một nhân vật có tuổi thơ đầy bị thương, cơ cực có khát vọng được yêu thương, vừa khát máu mong muốn trả thù xã hội. Theo đó, La Vân Hi đã làm tốt vai diễn của mình trong từng biểu cảm, từng cử chỉ, nét cười. Chỉ có một điểm trừ là anh chàng hơi gầy và make up đậm. Còn Vương Hạc Đệ thì có thân hình cao to, rắn chắc khó thể hiện được vẻ mong manh, ấm ức, đúng tinh thần của nhân vật trong bộ phim này.

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Từ khóa:   La Vân Hi Vương Hạc Đệ Trường Nguyệt Tẫn Minh Thương Lan Quyết sao hoa ngữ

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