Đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc?

Sao quốc tế 11/04/2023 19:05

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức lên sóng, trở thành phim bạo mở màn của mùa hè năm nay với nhiệt quan tâm đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, mới đây, đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc.

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức lên sóng, trở thành phim bạo mở màn của mùa hè năm nay với nhiệt quan tâm đông đảo của khán giả. Sở hữu hai ngôi sao hàng đầu hiện nay của làng giải trí xứ Trung là Bạch LộcLa Vân Hi nên tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị là điều không thể tránh khỏi.

Đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước lùm xùm về vấn đề phiên vị của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, một fan của La Vân Hi bức xúc khi có bài đăng của đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh để tên Bạch Lộc lên trước trong khi La Vân Hi mới là nhất phiên của bộ phim.

Đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc? - Ảnh 2

Theo đó, làn sóng tranh cãi nổ ra chê diễn xuất của Bạch Lộc. Thậm chí có người còn cho rằng nếu không có diễn xuất cân phim của La Vân Hi thì phim sẽ flop. Tuy nhiên, một số khác cho rằng bài viết nói về vai diễn Lê Tô Tô của Bạch Lộc thì để tên cô nàng lên trước là điều hợp lý, chứ không liên quan đến vị trí phiên vị.

Đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc? - Ảnh 3

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc? - Ảnh 4

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

Hiện tại, màn tranh cãi về vấn đề liên quan đến phiên vị của Bạch Lộc và La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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