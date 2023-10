Đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ làm 'mất lòng' fan của La Vân Hi vì một hành động 'thiên vị' Bạch Lộc?

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức lên sóng, trở thành phim bạo mở màn của mùa hè năm nay với nhiệt quan tâm đông đảo của khán giả. Sở hữu hai ngôi sao hàng đầu hiện nay của làng giải trí xứ Trung là Bạch Lộc và La Vân Hi nên tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị là điều không thể tránh khỏi.

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước lùm xùm về vấn đề phiên vị của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, một fan của La Vân Hi bức xúc khi có bài đăng của đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh để tên Bạch Lộc lên trước trong khi La Vân Hi mới là nhất phiên của bộ phim.