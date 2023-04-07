Lộ diện mỹ nhân 'kém nổi' nhưng có khả năng 'lấn át' nhan sắc Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức lên sóng và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Trước đó, khi đoàn phim phim tung ra trailer và poster của các nhân vật, khán giả đều đổ dồn mọi sự chú ý vào nhan sắc của nữ phụ Tôn Trân Ni thay vì nữ chính Bạch Lộc và nữ phụ Trần Đô Linh .

Theo đó, cộng đồng mạng dành bão lời khen cho nhân vật Cửu Vĩ Hồ Phiên Nhiên do Tôn Trân Ni thủ vai có nhan sắc vừa xinh đẹp, vừa thần thái. Đặc biệt, khi cô nàng cười lên thì đáng yêu mà không cười thì lại lạnh lùng, ma mị, ánh mắt sắc sảo và vô cùng cuốn hút. Bên cạnh nhan sắc, tạo hình cùng tuyến tình cảm ngược luyến của nhân vật Cửu Vĩ Hồ Phiên Nhiên cũng khiến nhiều người càng thêm mong đợi vào bộ phim.

Được biết, Tôn Trân Ni từng là thành viên của nhóm nhạc nữ SNH48 Team HII và Color Girls. Năm 2016, cô nàng chính thức ra mắt là một thành viên của nhóm nhạc SNH48 với vai trò là một nghệ sĩ mới của đợt tuyển chọn thứ sáu.

Năm 2017, Tôn Trân Ni tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình tình cảm khoa học viễn tưởng Ý Trời với vai diễn Tiên Y. Vai diễn này đã giúp Tôn Trân Ni mở ra cơ duyên diễn xuất.

Đến năm 2020, Tôn Trân Ni tham gia chương trình truyền hình "Sáng tạo doanh 2020" của Tencent Video. Vào năm 2021, Tôn Trân Ni lần nữa trở lại với môn nghệ thuật thứ 7 qua bộ phim truyền hình tình cảm đô thị Mộng Kiến Sư Tử.