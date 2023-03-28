Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi

Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án đánh dấu sự tái hợp của La Vân Hi và Bạch Lộc sau dự án hiện đại Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Chính vì thế, đây là bộ phim nhận được sự mong chờ lên sóng của khán giả trong năm nay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ lên sóng trên nền tảng Youku sau khi phim Anh Là Ai của Trương Dịch kết thúc. Mặc dù chưa có sự xác nhận của phía ekip phim nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ vô cùng háo hức.

Trước đó, bộ phim đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước sau khi được cấp giấy phép lên sóng. Điều này chứng tỏ sức hút không nhỏ của bộ phim đối với khán giả với sự chờ đợi ngày phim chính thức trình làng cũng như màn tái hợp của cặp đôi La Vân Hi và Bạch Lộc.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.