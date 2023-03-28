Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi

Sao quốc tế 28/03/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc vừa nhận tin vui lớn liên quan đến La Vân Hi khiến dân tình xôn xao.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án đánh dấu sự tái hợp của La Vân HiBạch Lộc sau dự án hiện đại Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Chính vì thế, đây là bộ phim nhận được sự mong chờ lên sóng của khán giả trong năm nay.

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ lên sóng trên nền tảng Youku sau khi phim Anh Là Ai của Trương Dịch kết thúc. Mặc dù chưa có sự xác nhận của phía ekip phim nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ vô cùng háo hức.

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi - Ảnh 2

Trước đó, bộ phim đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước sau khi được cấp giấy phép lên sóng. Điều này chứng tỏ sức hút không nhỏ của bộ phim đối với khán giả với sự chờ đợi ngày phim chính thức trình làng cũng như màn tái hợp của cặp đôi La Vân Hi và Bạch Lộc.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi - Ảnh 3

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý khán giả đó là vị trí ngồi Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc La Vân Hi Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức công khai tình cảm, hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào khiến fan đứng ngồi không yên

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức công khai tình cảm, hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào khiến fan đứng ngồi không yên

Chỉ một khoảnh khắc cho thấy Bạch Lộc có tính cách tốt đẹp, được lòng bạn diễn

Chỉ một khoảnh khắc cho thấy Bạch Lộc có tính cách tốt đẹp, được lòng bạn diễn

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan