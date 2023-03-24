Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Sao quốc tế 24/03/2023 16:07

Những ngày qua dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức đóng máy sau hơn 4 tháng khởi quay. Mới đây, cặp đôi chính Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã tung loạt ảnh chưa từng tiết lộ trong quá trình quay bộ phim khiến khán giả vô cùng thích thú.

Những ngày qua dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính đã tung loạt ảnh leak, công bố bộ phim đã chính thức đóng máy sau hơn 4 tháng khởi quay. Mới đây, cặp đôi chính Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã tung loạt ảnh chưa từng tiết lộ trong quá trình quay bộ phim khiến khán giả vô cùng thích thú.

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 1Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 2Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 3Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 4Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 5Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 6Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 7Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 8Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 9Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 10Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 11Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 12Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 13

Đáng chú ý, những khoảnh khắc tình cảm của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ‘thuộc hàng hiếm’ nhưng loạt biểu cảm đầy hài hước và bá đạo của cặp đôi thì nhiều ‘vô số’. Có thể thấy, ngoài visual nhan sắc cùng phản ứng hóa học ăn ý thì cặp đôi còn khiến khán giả đứng ngồi không yên và mê mẫn trước sự đáng yêu, nhắng nhít. Chính vì thế, khán giả vẫn giữ nguyên chế độ 'hóng' phim lên sóng.

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 14

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều? - Ảnh 15

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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