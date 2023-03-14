Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất

Sao quốc tế 14/03/2023 10:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Vương Hạc Đệ. Theo đó, anh chàng xuất hiện trên ảnh bìa của tạp chí Bazaar Men số tháng 3/2023.

Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz Hoa Ngữ hiện nay. Sau thành công của Thương Lan Quyết bùng nổ vào mùa hè năm ngoái, anh chàng có nấc thang mới trong sự nghiệp và được công chúng nhiệt liệt đón nhận.

Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Vương Hạc Đệ. Theo đó, anh chàng xuất hiện trên ảnh bìa của tạp chí Bazaar Men số tháng 3/2023. Có thể thấy, trong loạt ảnh, Vương Hạc Đệ xuất hiện đầy phá cách, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Được biết, tạp chí vừa mở bán đã bán được hơn 20 ngàn bản. Một con số khá tốt cho thấy nhiệt quan tâm của khán giả dành cho anh chàng.

Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 2Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 3Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 4Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 5Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 6Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 7Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 8Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 9Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 10Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 11

Theo đó trên Weibo của trang tạp chí Bazaar Men đã dành hết lời khen ngợi về dòng năng lượng đầy nhiệt huyết của anh chàng đối với công việc “Trong đầu chàng thiếu niên có một ngọn lửa, liên tục toả ra năng lượng mạnh mẽ. Vương Hạc Đệ chính là toả sáng và nhiệt huyết chân thực như vậy, chẳng có bức tường ngăn nào giữa cậu ấy và những người xung quanh”.

Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất - Ảnh 12

Hiện tại, Vương Hạc Đệ có dự án Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc đang quay cũng như dự án Hôm Nay Phải Cố Lên đang lên sóng. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về những dự án này của anh chàng.

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính đã đổi tên và thông báo lịch dự kiến lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Dĩ Ái Vi Doanh Hôm Nay Phải Cố Lên sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

Cảnh hôn dưới tuyết lãng mạn nhưng cũng tấu hề của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

Cảnh hôn dưới tuyết lãng mạn nhưng cũng tấu hề của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ

Vương Hạc Đệ sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành bằng công nghệ ghép mặt, fan của mỹ nam họ Vương đồng loạt phản đối

Vương Hạc Đệ sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành bằng công nghệ ghép mặt, fan của mỹ nam họ Vương đồng loạt phản đối

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới