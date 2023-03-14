Vương Hạc Đệ cực cháy trên ảnh bìa tạp chí Bazaar Men số mới nhất

Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz Hoa Ngữ hiện nay. Sau thành công của Thương Lan Quyết bùng nổ vào mùa hè năm ngoái, anh chàng có nấc thang mới trong sự nghiệp và được công chúng nhiệt liệt đón nhận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Vương Hạc Đệ. Theo đó, anh chàng xuất hiện trên ảnh bìa của tạp chí Bazaar Men số tháng 3/2023. Có thể thấy, trong loạt ảnh, Vương Hạc Đệ xuất hiện đầy phá cách, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Được biết, tạp chí vừa mở bán đã bán được hơn 20 ngàn bản. Một con số khá tốt cho thấy nhiệt quan tâm của khán giả dành cho anh chàng.

Theo đó trên Weibo của trang tạp chí Bazaar Men đã dành hết lời khen ngợi về dòng năng lượng đầy nhiệt huyết của anh chàng đối với công việc “Trong đầu chàng thiếu niên có một ngọn lửa, liên tục toả ra năng lượng mạnh mẽ. Vương Hạc Đệ chính là toả sáng và nhiệt huyết chân thực như vậy, chẳng có bức tường ngăn nào giữa cậu ấy và những người xung quanh”.

Hiện tại, Vương Hạc Đệ có dự án Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc đang quay cũng như dự án Hôm Nay Phải Cố Lên đang lên sóng. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về những dự án này của anh chàng.