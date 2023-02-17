Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ

Sao quốc tế 17/02/2023 07:36

Sau màn hợp tác đầy tình cảm trong Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ tiếp tục tái hợp trên màn ảnh nhỏ với dự án Hôm Nay Phải Cố Lên vào cuối tháng 2 tới.

Ngay khi vừa thả hint với loạt ảnh trong phim, mới đây, đoàn phim Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ tung loạt poster chính thức của từng nhân vật. Đồng thời, bộ phim cũng công bố lịch lên sóng vào 21/2 tới.

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 1

Dự án Hôm Nay Phải Cố Lên gây chú ý với dàn cast chính quen thuộc như: Trịnh Khải, Trần Ngọc Kỳ, Vương Hạc Đệ,…Như vậy, sau khi có màn hợp tác khá ăn ý, chemistry tràn đầy trong dự án cổ trang Phù Đồ Duyên thì Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ tiếp tục ‘xuyên không’ tái hợp trong dự án hiện đại này. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ chỉ vào vai khách mời đặc biệt diễn chính nhưng vẫn thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng.

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 2Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 3Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 4

Vương Hạc Đệ vốn có vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng pha một chút “ngông” khiến khí chất của cậu chàng trở nên độc nhất vô nhị trong Cbiz. Nhưng ít ai ngờ, đằng sau “giao diện” siêu ngầu này là một “hệ điều hành” vô cùng hài hước. Tính cách hoạt bát, lăn xả và không màng hình tượng ngôi sao khiến hình ảnh của Vương Hạc Đệ vô cùng gần gũi với công chúng.

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 5

Được biết, Hôm Nay Phải Cố Lên là bộ phim thuộc thể loại hài hước, đặc biệt, tạo hình của Vương Hạc Đệ ngay khi được tung ra đã va vào mắt của các fan hâm mộ với mái tóc có cọng tóc dựng đứng. Hứa hẹn anh chàng sẽ mang đến những tràn cười nghiêng ngả cho khán giả khi dự án lên sóng.

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 6

Hôm Nay Phải Cố Lên có nội dung xoay quanh những nhân viên của văn phòng làm việc mang tên Phòng kế hoạch 3. Đây từng là nơi thần bí và vẻ vang nhất của công ty điện tử Cao Phát. Nhưng trong 3 năm gần đây, địa vị của phòng bị giảm sút nghiêm trọng vì đưa ra nhiều kế hoạch không khả thi. Tuy nhiên các nhân viên của phòng mỗi người lại có quan điểm của riêng mình, thể hiện một cuộc sống gọi là "người bình thường phấn đấu".

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ - Ảnh 7

Dù là hố đen nơi công sở Lý Thiên Nhiên (Trịnh Khải) hay là cô gái luôn theo đuổi lối sống bình thản Phạm Tư Tư (Trần Ngọc Kỳ) và cả Bạch Mã Soái (Vương Hạc Đệ) đã lựa chọn cố gắng hết sức chứ không chịu mang danh con nhà giàu vô dụng. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình và sự kiên trì theo đuổi nó. Không những thế, họ còn cùng nhau vượt qua khó khăn trong nụ cười và nước mắt nơi công sở. Từ đó có được tình bạn và tình yêu chân thành.

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ tung loạt poster mới của các nhân vật. Theo đó, màn tái hợp của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ sau Phù Đồ Duyên thu hút sự chú ý.

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Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

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