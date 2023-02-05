Vương Hạc Đệ bất ngờ bị chỉ trích khi có hành động 'đụng chạm' quá đà với bạn diễn

Sao quốc tế 05/02/2023 19:03

Mới đây, một cư dân mạng bất ngờ chỉ trích Vương Hạc Đệ thường xuyên ôm ấp các bạn diễn nữ dù trong trường hợp trong đặc biệt cần thiết.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ có chỗ đứng trong lòng công chúng lẫn trong sự nghiệp của mình. Thời gian gần đây, anh chàng có dự án Phù Đồ Duyên đang công chiếu lẫn dự án Dĩ Ái Vi Doanh đang quay, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Vương Hạc Đệ bất ngờ bị chỉ trích khi có hành động 'đụng chạm' quá đà với bạn diễn - Ảnh 1

Gần đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc ôm ấp nhau đọc kịch bản trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Khoảnh khắc này khiến dân tình bấn loạn vì quá ngọt ngào, hạnh phúc.

Vương Hạc Đệ bất ngờ bị chỉ trích khi có hành động 'đụng chạm' quá đà với bạn diễn - Ảnh 2

Chuyện không có gì để nói nếu một cư dân mạng cho rằng Vương Hạc Đệ thường xuyên ôm ấp các bạn diễn nữ dù trong trường hợp trong đặc biệt cần thiết. Khi các diễn viên thử đọc kịch bản thì không nhất thiết phải diễn cảnh thân mật.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Hạc Đệ cũng bị phát hiện ôm bạn diễn Trần Ngọc Kỳ trên phim trường Phù Đồ Duyên. Cả hai luyện tập cho một cảnh quay trên giường, dù máy quay chưa chạy và 2 diễn viên vẫn đang nghiên cứu kịch bản. Hành động ôm ấp thân mật này của Vương Hạc Đệ cũng gây tranh cãi.

Vương Hạc Đệ bất ngờ bị chỉ trích khi có hành động 'đụng chạm' quá đà với bạn diễn - Ảnh 3

Tuy nhiên, người hâm mộ danh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng Vương Hạc Đệ chỉ đang làm việc, tập luyện cảnh quay thân mật trước khi chính thức quay phim. Hành động của nam diễn viên có sự hợp tác của các bạn diễn nữ, có đạo diễn hướng dẫn và các thành viên trong đoàn làm phim ở đó nên không thể chỉ trích Vương Hạc Đệ có những hành vi sai trái trên phim trường.

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy tình tứ, ôm ấp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tại phim trường Dĩ Ái Vi Doanh.

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