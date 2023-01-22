Nhãn hàng riêng của Vương Hạc Đệ bị netizen xứ Trung chỉ trích vì gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’

Mới đây, thương hiệu riêng của Vương Hạc Đệ đã nhận chỉ trích gay gắt từ netizen Trung khi gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’ thay vì ‘Chinese New Year’ theo văn hóa Trung Quốc.

Trong văn hóa phương Đông, các quốc gia Châu Á khác đều đón Tết Nguyên Đán và xem trọng dịp lễ này. Mỗi quốc gia phương Đông đều có những phong tục khác nhau, cách gọi Tết Âm Lịch khác nhau tùy vào văn hóa riêng từng nước. Tuy vậy, để chỉ chung ngày Tết Nguyên Đán theo tiếng Anh là ‘Lunar New Year’. Trong quá khứ, từng có nhiều bài viết chỉ trích cụm từ ‘Chinese New Year’ theo Trung Quốc để gọi là Tết Âm Lịch là không được bao quát. Thay vào đó, mọi người thường sử dụng các cụm từ khác để thay thế, tiêu biểu nhất là cụm ‘Lunar New Year’ với ý nghĩa chỉ ngày Tết Nguyên Đán của các quốc gia phương Đông.

Tuy nhiên, mới đây, thương hiệu quần áo riêng của Vương Hạc Đệ đã nhận chỉ trích gay gắt từ netizen Trung Quốc khi đăng bài trên instagram và gọi Tết Nguyên Đán là ‘Lunar New Year’ thay vì ‘Chinese New Year’ theo văn hóa Trung Quốc. Sau khi nhận chỉ trích tài khoản này đã xoá bài đăng cũ và đăng lại bài đăng mới và sửa thành ‘Chinese New Year’. Sau khi phía thương hiệu sửa bài đăng thì netizen Trung vẫn chưa dừng lại, họ cho rằng đoàn đội của Vương Hạc Đệ là Đài độc (ý chỉ những người ủng hộ Đài Loan độc lập).

Trái lại, trước đó, thành viên lai Hàn Úc của NewJeans là Danielle đã sử dụng cụm từ ‘Chinese New Year’ để gọi Tết Âm lịch. Ngay sau đó, tin nhắn đã được xóa đi nhưng vẫn khiến netizen bàn tán xôn xao. Lý do một phần là Danielle lớn lên ở Hàn Quốc và đang hoạt động tại đất nước này, một lý do khác là trong cộng đồng fan có nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, việc gộp ngày Tết Âm Lịch lại thành ‘Tết Trung Quốc’ là một việc khá nhạy cảm. Ngay sau khi nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ netizen, Danielle nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Cô nàng đã dùng Instagram của nhóm để gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ nói riêng và cả quốc gia nói chung. Cô đã thành khẩn giải thích và hy vọng được khán giả tha thứ cho sự sơ suất của bản thân.

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