Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam

Vương Hạc Đệ là một trong những gương mặt mỹ nam trẻ nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Trong năm 2022 vừa qua có thể gọi là một năm bứt phá đầy ngoạn ngục của anh chàng trong sự nghiệp giải trí. Không chỉ vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết hay Tiêu Đạc trong Phù Đồ Duyên mà còn năng khiếu bóng rổ và khả năng hài hước trên các gameshow giải trí.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Vương Hạc Đệ trên tạp chí Bazzar số tháng 1/2023. Có thể thấy hình ảnh của anh chàng với 3 tone màu đỏ đen trắng theo những phong cách đa dạng khác nhau như thể thao, nhiệt huyết, tinh nghịch và thứ thái, Mang lại cho người xem một Vương Hạc Đệ với khả năng biến hóa đa dạng cân mọi phong cách.

Bên cạnh những lời khen ngợi của khán giả thì cũng có không ít fan hâm mộ troll idol Vương Hạc Đệ của mình. Theo đó, họ đã để hai hình ảnh của Vương Hạc Đệ trên tạp chí so sánh với nhân vật Atom – Cậu bé tay sắt, một nhân vật manga nổi tiếng ở Nhật. Nhiều khán giả không khỏi dở khóc dở cười và khen ngợi nhan sắc và biểu cảm đa dạng của anh chàng trong bộ ảnh lần này mang vibe của thể loại manga.

Hiện tại, Vương Hạc Đệ có dự án Phù Đồ Duyên đang công chiếu và Dĩ Ái Vi Doanh đang khởi quay nhận được nhiệt quan tâm lớn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tin tức mới nhất của mỹ nam này.