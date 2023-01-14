Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam

Sao quốc tế 14/01/2023 15:17

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mãn nhãn của Vương Hạc Đệ trên tạp chí Bazzar số tháng 1/2023

Vương Hạc Đệ là một trong những gương mặt mỹ nam trẻ nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Trong năm 2022 vừa qua có thể gọi là một năm bứt phá đầy ngoạn ngục của anh chàng trong sự nghiệp giải trí. Không chỉ vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết hay Tiêu Đạc trong Phù Đồ Duyên mà còn năng khiếu bóng rổ và khả năng hài hước trên các gameshow giải trí.

Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Vương Hạc Đệ trên tạp chí Bazzar số tháng 1/2023. Có thể thấy hình ảnh của anh chàng với 3 tone màu đỏ đen trắng theo những phong cách đa dạng khác nhau như thể thao, nhiệt huyết, tinh nghịch và thứ thái, Mang lại cho người xem một Vương Hạc Đệ với khả năng biến hóa đa dạng cân mọi phong cách.

Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 2Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 3Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 4Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 5Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 6Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 7Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 8Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 9Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 10Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 11Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 12Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 13Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 14Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 15

Bên cạnh những lời khen ngợi của khán giả thì cũng có không ít fan hâm mộ troll idol Vương Hạc Đệ của mình. Theo đó, họ đã để hai hình ảnh của Vương Hạc Đệ trên tạp chí so sánh với nhân vật Atom – Cậu bé tay sắt, một nhân vật manga nổi tiếng ở Nhật. Nhiều khán giả không khỏi dở khóc dở cười và khen ngợi nhan sắc và biểu cảm đa dạng của anh chàng trong bộ ảnh lần này mang vibe của thể loại manga.

Vương Hạc Đệ biến hóa đa dạng phong cách trên tạp chí Bazzar tháng 1/2023, dân tình 'dở khóc dở cười' với màn troll idol của fan hâm mộ mỹ nam - Ảnh 16

Hiện tại, Vương Hạc Đệ có dự án Phù Đồ Duyên đang công chiếu và Dĩ Ái Vi Doanh đang khởi quay nhận được nhiệt quan tâm lớn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tin tức mới nhất của mỹ nam này.

Vương Hạc Đệ bất ngờ được khen diễn xuất thần ở phân cảnh nội tâm, thất tình trong Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ bất ngờ được khen diễn xuất thần ở phân cảnh nội tâm, thất tình trong Phù Đồ Duyên

Trong diễn biến mới nhất của Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ đã được khen ngợi về diễn xuất xuất thần của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ diễn viên Vương Hạc Đệ sao châu á sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ bất ngờ được khen diễn xuất thần ở phân cảnh nội tâm, thất tình trong Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ bất ngờ được khen diễn xuất thần ở phân cảnh nội tâm, thất tình trong Phù Đồ Duyên

Bạch Lộc bất ngờ bị fan của Vương Hạc Đệ lớn tiếng chê 'vừa già vừa xấu' trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Bạch Lộc bất ngờ bị fan của Vương Hạc Đệ lớn tiếng chê 'vừa già vừa xấu' trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 31 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 33 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân