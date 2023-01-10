Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội

Sao quốc tế 10/01/2023 11:15

Trương Lăng Hách có động thái lạ giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ trong Dĩ Ái Vi Doanh.

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, gần đây, ảnh leak của Bạch Lộc trong tạo hình váy cưới, khoác tay cực tình tứ cùng Vương Hạc Đệ khiến dân tình phấn khích ‘đẩy thuyền’ vì độ xứng đôi của cả hai.

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 1Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 2

Chuyện không có gì để nói nếu mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Lăng Hách có ý ghen tuông với hình ảnh tình cảm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Cụ thể, ngay khi hình ảnh của cặp đôi này được lan truyền thì Trương Lăng Hách đã chia một bài viết kèm theo biểu tượng trái tim tan vỡ. Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng hành động của Trương Lăng Hách chỉ là vô tình trùng hợp chứ không có ý gì.

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 3

Được biết, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng hợp tác trong Ninh An Như Mộng. Trong quá trình quay phim, cả hai luôn tỏ ra thân thiết và có thông tin "phim giả - tình thật".

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 4

Nguyên nhân xuất phát từ việc truyền thông chụp được loạt ảnh Bạch Lộc qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách. Cô dễ dàng mở cửa vào nhà, thậm chí còn tạo dáng tay trái tim trước khi vào. Không những thế, nhân dịp sinh nhật 25 tuổi của Trương Lăng Hách, Bạch Lộc để lại bình luận chúc mừng trên trang cá nhân của nam diễn viên. Ngay lâp tức, Trương Lăng Hách phản hồi: "Bánh kem ăn rồi nhé". Câu nói ẩn ý của Trương Lăng Hách thu hút nhiều sự chú ý, cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc đã gửi riêng bánh kem tới tặng "bạn trai tin đồn".

 

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh, nữ chính Bạch Lộc hóa cô dâu, sánh đôi cùng Vương Hạc Đệ cực tình tứ.

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