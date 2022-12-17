Dĩ Ái Vi Doanh: Bị chỉ trích khi 'quản lý' Vu Chính nhiều lần 'mỉa mai' phiên vị nam chính, Bạch Lộc có động thái bất ngờ dành cho Vương Hạc Đệ

Mới đây, một blogger có bài viết cho biết Bạch Lộc có động thái dành cho Vương Hạc Đệ sau khi bị 'quản lý' Vu Chính 'vạ miệng' hãm hại.
- Dĩ Ái Vi Doanh: Lại 'cà khịa' về phiên vị của Vương Hạc Đệ so với 'gà cưng' Bạch Lộc, Vu Chính bị phía đại diện mỹ nam đáp trả cực gắt
- Rộ tin Vương Hạc Đệ 'bằng mặt không bằng lòng' với Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh?
Những ngày qua, ồn ào liên quan đến cặp đôi chính Dĩ Ái Vi Doanh gây xôn xao dư luận. Theo đó, một blogger xứ Trung tiết lộ nam chính Vương Hạc Đệ trong quá trình ghi hình cho bộ phim mới đã đến phim trường từ lúc 5 giờ sáng đến tối 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Tuy nhiên điều đáng nói là trong suốt thời gian cả ngày, anh chàng đã phải chờ đợi rất lâu chỉ để quay hai cảnh diễn, thậm chí biên kịch ở trường quay còn thêm cảnh cho nam phụ trong khi cảnh của nam chính cực kỳ ít.
Vốn biết Vương Hạc Đệ nhận kịch bản phiên hai so với nữ chính Bạch Lộc sẽ phải chịu ít thời lượng lên sóng hơn, song người hâm mộ lẫn khán giả đều không khỏi bức xúc khi đoàn phim sắp xếp lịch quay để anh chàng phải chịu thiệt thòi. Chuyện không có gì để nói khi ‘biên kịch thị phi’ Vu Chính thường xuyên đăng bài ngầm mỉa mai Vương Hạc Đệ có ý tranh phiên vị với ‘gà cưng’ Bạch Lộc. Chính vì thế, không ít dư luận bênh vực, cảm thương Vương Hạc Đệ và quay sang chỉ trích Vu Chính lẫn Bạch Lộc.
Thế nên, mới đây, một blogger có bài viết cho biết Bạch Lộc đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ với Vương Hạc Đệ. Cụ thể, nữ chính Dĩ Ái Vi Doanh thường xuyên nói với mọi người trong đoàn rằng bản thân cô và Vu Chính là hai người khác nhau. Lời của ông chủ không đại diện cho suy nghĩ và quan điểm của cô. Động thái này của nàng tiểu hoa được cho là đang cố gắng kéo lại mối quan hệ với Vương Hạc Đệ và “tẩy trắng” bản thân trước công chúng.
Không khó để nhận ra, kể từ sau khi nổi lên Bạch Lộc liên tục vướng phải thị phi. Phần lớn rắc rối của cô nàng đều là do Vu Chính gây ra với những phát ngôn khiến dân tình tức giận. Duyên người qua đường của bạch Lộc cũng dần mất sạch khi có một ông chủ lắm thị phi như Vu Chính.
Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh vẫn xôn xao dư luận và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.