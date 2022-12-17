Dĩ Ái Vi Doanh: Bị chỉ trích khi 'quản lý' Vu Chính nhiều lần 'mỉa mai' phiên vị nam chính, Bạch Lộc có động thái bất ngờ dành cho Vương Hạc Đệ

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến cặp đôi chính Dĩ Ái Vi Doanh gây xôn xao dư luận. Theo đó, một blogger xứ Trung tiết lộ nam chính Vương Hạc Đệ trong quá trình ghi hình cho bộ phim mới đã đến phim trường từ lúc 5 giờ sáng đến tối 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Tuy nhiên điều đáng nói là trong suốt thời gian cả ngày, anh chàng đã phải chờ đợi rất lâu chỉ để quay hai cảnh diễn, thậm chí biên kịch ở trường quay còn thêm cảnh cho nam phụ trong khi cảnh của nam chính cực kỳ ít.

Vương Hạc Đệ chịu không ít thiệt thòi so với nữ chính Bạch Lộc trong quá trình quay Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh: Internet

Vốn biết Vương Hạc Đệ nhận kịch bản phiên hai so với nữ chính Bạch Lộc sẽ phải chịu ít thời lượng lên sóng hơn, song người hâm mộ lẫn khán giả đều không khỏi bức xúc khi đoàn phim sắp xếp lịch quay để anh chàng phải chịu thiệt thòi. Chuyện không có gì để nói khi ‘biên kịch thị phi’ Vu Chính thường xuyên đăng bài ngầm mỉa mai Vương Hạc Đệ có ý tranh phiên vị với ‘gà cưng’ Bạch Lộc. Chính vì thế, không ít dư luận bênh vực, cảm thương Vương Hạc Đệ và quay sang chỉ trích Vu Chính lẫn Bạch Lộc.