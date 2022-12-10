Rộ tin Vương Hạc Đệ 'bằng mặt không bằng lòng' với Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh?

Nhờ độ hot của vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Thời gian gần đây, anh chàng đã vào trường quay của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc , nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả vì visual đẹp đôi của cả hai.

Được biết, trước khi bộ phim khởi quay đã có màn tranh phiên vị giữa hai bên. Thậm chí, biên kịch Vu Chính từng bóng gió nói Vương Hạc Đệ dám tranh phiên với ‘gà cưng’ Bạch Lộc của anh. Đến cuối cùng người chiến thắng lại là Bạch Lộc. Điều này khiến phía Vương Hạc Đệ và các fan không hài lòng.

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đưa tin cho biết Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cả hai không nói chuyện sau cảnh quay, thậm chí, tỏ ra không mấy vui vẻ cho lần hợp tác này.

Tuy nhiên, trong những cảnh quay đầu tiên, dù được kỳ vọng hết mức nhưng Bạch Lộc lại gây tranh cãi vì gu thời trang không phù hợp với tạo hình nhân vật một phong viên thời thượng. Thời trang của cô khi thì nhạt nhòa, khi thì trong quá già. Thậm chí khá chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Trong khi nam chính lại được khen hết lời vì tạo hình và khí chất đúng chuẩn tổng tài xé sách bước ra.

Bạch Lộc khá chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Vương Hạc Đệ ‘bằng mặt không bằng lòng’ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh chỉ là đồn đoán và chờ sự xác thực từ phía đoàn phim. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo từ hậu trường bộ phim.