Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng, chiếu ngay sau khi Khanh Khanh Nhật Thường kết thúc khiến fan háo hức

Phù Đồ Duyên là dự án tiếp theo lên sóng của Vương Hạc Đệ sau thành công của Thương Lan Quyết. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến thời gian lên sóng của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ phim liên tục nhá hàng hình ảnh cũng như trailer phim và dự kiến lên sóng vào tháng 11. Tuy nhiên, cận ngày lên sóng dự kiến, bộ phim tạm hoãn chiếu và chờ kiểm duyệt lại do tranh cãi về vấn đề chính trị. Cụ thể, nhân vật do Vương Hạc Đệ thủ vai là một thái giám nhưng lại nắm mọi quyền lực trong tay, thậm chí còn có mối quan hệ bất chính với nữ nhân của vua. Không những thế, nhà sản xuất phải bỏ nhiều cảnh liên quan đến vai hoàng hậu của Tăng Lê và việc này đã làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Có thể đây là nguyên nhân mà phim không thể ra mắt khán giả được như kỳ vọng.