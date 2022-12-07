Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng, chiếu ngay sau khi Khanh Khanh Nhật Thường kết thúc khiến fan háo hức

Sao quốc tế 07/12/2022 11:25

Sau thời gian hoãn chiếu, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã có lịch dự kiến lên sóng.

Phù Đồ Duyên là dự án tiếp theo lên sóng của Vương Hạc Đệ sau thành công của Thương Lan Quyết. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến thời gian lên sóng của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng, chiếu ngay sau khi Khanh Khanh Nhật Thường kết thúc khiến fan háo hức - Ảnh 1
Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ phim liên tục nhá hàng hình ảnh cũng như trailer phim và dự kiến lên sóng vào tháng 11. Tuy nhiên, cận ngày lên sóng dự kiến, bộ phim tạm hoãn chiếu và chờ kiểm duyệt lại do tranh cãi về vấn đề chính trị. Cụ thể, nhân vật do Vương Hạc Đệ thủ vai là một thái giám nhưng lại nắm mọi quyền lực trong tay, thậm chí còn có mối quan hệ bất chính với nữ nhân của vua. Không những thế, nhà sản xuất phải bỏ nhiều cảnh liên quan đến vai hoàng hậu của Tăng Lê và việc này đã làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Có thể đây là nguyên nhân mà phim không thể ra mắt khán giả được như kỳ vọng.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng, chiếu ngay sau khi Khanh Khanh Nhật Thường kết thúc khiến fan háo hức - Ảnh 2
Trước đó, Phù Đồ Duyên tạm hoãn chiếu do chờ kiểm duyệt lại - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền tin vui đến cho các khán giả bỏ công chờ đợi bộ phim Phù Đồ Duyên lên sóng. Cụ thể bộ phim dự kiến sẽ lên sóng từ ngày 8/12 tới đây, chiếu ngay sau khi Khanh Khanh Nhật Thường kết thúc trên IQIYI.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng, chiếu ngay sau khi Khanh Khanh Nhật Thường kết thúc khiến fan háo hức - Ảnh 3
Phù Đồ Duyên dự kiến lên sóng vào 8/12 tới đây - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả luôn tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

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