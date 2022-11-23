Dĩ Ái Vi Doanh chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn cast, dân tình hú hét vì Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc quá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc hé lộ những phân cảnh đầu tiên của cặp đôi chính. Dù vậy, mới đây, bộ phim mới chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn diễn viên tham gia chính thức.

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc hé lộ những phân cảnh đầu tiên của cặp đôi chính. Dù vậy, mới đây, bộ phim mới chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn diễn viên tham gia chính thức. Theo đó, dàn diễn viên chính bao gồm Bạch Lộc (Trình Thư Ý), Vương Hạc Đệ (Thời Yến), Nguỵ Triết Minh (Dụ Du), Thẩm Vũ Khiết (Tần Thời Nguyệt). Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của diễn viên Tăng Lê, người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, đồng thời cũng từng hợp tác với nam chính Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên. Dĩ Ái Vi Doanh làm lễ khai máy - Ảnh: Internet Theo như những hình ảnh buổi lễ khai máy được hé lộ, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc diện trang phục vô cùng đơn giản, lịch sự. Nam thần Vương Hạc Đệ với thần thái sang chảnh và còn thêm phụ kiện một chiếc kính khiến anh chàng hệt như một nam tổng tài trẻ tuổi. Còn Bạch Lộc để mái tóc dài cùng làn da trắng đã làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Đặc biệt, khi đứng cạnh nhau, cặp đôi khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá xứng đôi.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình phấn khích vì đẹp đôi khi đứng cạnh nhau - Ảnh : Internet Trước đó, khi những hình ảnh hậu trường đầu tiên được lan truyền, dân tình đã đứng ngồi không yên trước khí chất lạnh lùng, sang chảnh của Vương Hạc Đệ trong bộ vest đen tổng tài. Còn Bạch Lộc vô cùng nhã nhặn, lịch sự với chiếc áo blazer kẻ dáng dài, mái tóc đen dài duỗi thẳng, cùng cách trang điểm tự nhiên nhưng vẫn không lu mờ đi nhan sắc xinh đẹp của cô nàng.

Những hình ảnh hậu trường đầu tiên của cặp đôi đã từng xuất hiện trước đó - Ảnh: Internet Đặc biệt, đoàn làm phim đã tung ra một đoạn video hậu trường hé lộ cảnh hôn giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến các fan phải hét lên vì thích thú. Mặc dù đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng khán giả đều tin rằng đây chắc hẳn sẽ là một trong những cảnh quay ngọt ngào nhất của phim. Phân cảnh hôn của cặp đôi cũng khiến dân tình hú hét - Ảnh: Internet Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa tổng tài Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và cô phóng viên tài chính kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc). Vì bị bạn trai cắm sừng nên Trịnh Thư Ý đã lên kế hoạch cưa cẩm cậu út Thời Yến của 'trà xanh' để trả thù. Ai ngờ đã xảy ra những chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng vô cùng lãng mạn của cặp đôi chính. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin và những hình ảnh tiếp theo của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính.

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình Mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt hình ảnh hé lộ hậu trường cảnh hôn của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã khiến dân tình không khỏi hú hét bởi vì quá ngọt ngào, cho thấy cả hai có màn tương tác đầy chemistry, ăn ý với nhau.

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