Phù Đồ Duyên nhá hàng tạo áo giáp đầy mãn nhãn của Vương Hạc Đệ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Bộ phim Phù Đồ Duyên vừa tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ tạo hình mãn nhãn của Vương Hạc Đệ khiến dân tình đều “đứng ngồi không yên”.
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Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được công chúng chú ý nhiều hơn và gia tăng lượng fan hâm mộ. Chính vì thế, những dự án tiếp theo sắp được lên sóng của anh chàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Được biết, sắp tới, dự án Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ đóng chính cùng Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim lại tạm hoãn lên sóng vì chưa qua được khâu kiểm duyệt và cần phải biên tập lại khiến không ít fan hâm mộ hụt hẫng.
Tuy nhiên, mới đây, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ tạo hình mãn nhãn của Vương Hạc Đệ khiến dân tình đều “đứng ngồi không yên”. Trong loạt ảnh, Vương Hạc Đệ xuất hiện với bộ áo giáp và chiếc áo choàng màu đỏ, dù thương tích đầy mình nhưng vẫn nổi bật với nét đẹp sắc sảo vô cùng hợp với dòng phim cổ trang. Đặc biệt trong ánh mắt nam diễn viên ẩn chứa nét mạnh mẽ, khiến người xem đều không khỏi xuýt xoa trước khí chất nam tính ngút ngàn.
Trong bộ phim, Vương Hạc Đệ hóa thân thành một thái giám giả có tính nhẫn nhịn, nhục nhã gánh vác trọng trách, nắm quyền lực cường đại trong tay, chỉ vì muốn bắt được hung thủ báo thù cho đệ đệ. Một người thủ đoạn độc ác, đáng sợ vô cùng nhưng sau khi gặp gỡ Bộ Âm Lâu đã buông bỏ thù hận, tìm được sợi dây cứu vớt cuộc đời u ám của chính mình.
Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Nội dung phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc - kẻ tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.
Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ lịch lên sóng chính thức của bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ trong thời gian tới.