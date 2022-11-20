Phù Đồ Duyên nhá hàng tạo áo giáp đầy mãn nhãn của Vương Hạc Đệ khiến dân tình đứng ngồi không yên

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được công chúng chú ý nhiều hơn và gia tăng lượng fan hâm mộ. Chính vì thế, những dự án tiếp theo sắp được lên sóng của anh chàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Được biết, sắp tới, dự án Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ đóng chính cùng Trần Ngọc Kỳ có lịch dự kiến lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim lại tạm hoãn lên sóng vì chưa qua được khâu kiểm duyệt và cần phải biên tập lại khiến không ít fan hâm mộ hụt hẫng.

Dự án Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ được khán giả đặc biệt quan tâm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ tạo hình mãn nhãn của Vương Hạc Đệ khiến dân tình đều “đứng ngồi không yên”. Trong loạt ảnh, Vương Hạc Đệ xuất hiện với bộ áo giáp và chiếc áo choàng màu đỏ, dù thương tích đầy mình nhưng vẫn nổi bật với nét đẹp sắc sảo vô cùng hợp với dòng phim cổ trang. Đặc biệt trong ánh mắt nam diễn viên ẩn chứa nét mạnh mẽ, khiến người xem đều không khỏi xuýt xoa trước khí chất nam tính ngút ngàn.