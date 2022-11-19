Cô gái may mắn được anh chồng 'điểm 10' âm thầm bắt chộp khoảnh khắc cô cùng idol Vương Hạc Đệ trên cùng một chuyến bay

Sao quốc tế 19/11/2022 16:02

Một cô gái chia sẻ câu chuyện bản thân vừa gặp may mắn không chỉ gặp được idol Vương Hạc Đệ đi cùng chuyến bay mà còn được anh chồng 'điểm 10' bắt chộp khoảnh khắc cùng thần tượng.

Vương Hạc Đệ là một trong những mỹ nam nổi tiếng của showbiz xứ Trung hiện nay. Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, anh chàng được công chúng chú ý nhiều hơn và lượng fan hâm mộ ngày một gia tăng.

Cô gái may mắn được anh chồng 'điểm 10' âm thầm bắt chộp khoảnh khắc cô cùng idol Vương Hạc Đệ trên cùng một chuyến bay - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ ngày càng sở hữu lượng fan đông đảo sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền câu chuyện cô gái hâm mộ Vương Hạc Đệ được chồng âm thầm chụp khoảnh khắc cô và thần tượng chung khung hình trên cùng một chuyến bay. Cụ thể, cô gái này cho biết bản thân vô tình đi cùng chuyến bay đúng dịp Vương Hạc Đệ có sự kiện ở Hạ Môn. Mặc dù rất háo hức khi gặp được thần tượng nhưng cô gái ngại không đến xin chụp ảnh cùng vì không muốn làm phiền anh, chỉ âm thầm xem đây là một trải nghiệm thú vị của bản thân.

Cô gái may mắn được anh chồng 'điểm 10' âm thầm bắt chộp khoảnh khắc cô cùng idol Vương Hạc Đệ trên cùng một chuyến bay - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ có sự kiện ở Hạ Môn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau đó, cô lại vui khôn xiết khi biết mình cũng ảnh chụp chung với idol vì anh chồng ngồi đối diện đã âm thầm nhân lúc cô không để ý chụp một tấm trước khi máy bay hạ cánh, đằng sau còn dính cả Vương Hạc Đệ. Mặc dù cô gái chưa từng chia sẻ mình thích Vương Hạc Đệ mà chỉ âm thầm ngắm cảnh thần tượng nhưng anh chồng đã tinh tế biết được, kèm theo đó là hành chụp ảnh dùm hết sức dễ thương. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô gái vì không chỉ may mắn gặp được Vương Hạc Đệ mà còn có được anh chồng 'điểm 10' vô cùng ngọt ngào và tinh tế.

Cô gái may mắn được anh chồng 'điểm 10' âm thầm bắt chộp khoảnh khắc cô cùng idol Vương Hạc Đệ trên cùng một chuyến bay - Ảnh 3
Cô gái hâm mộ Vương Hạc Đệ được chồng âm thầm chụp khoảnh khắc cô và thần tượng chung khung hình trên cùng một chuyến bay - Ảnh: Internet

Được biết, Vương Hạc Đệ tạo ấn tượng cho người đối diện vởi một vẻ ngoài lạnh lùng có chút phản diện nhưng trên thực tế anh chàng lại có tính cách vô cùng thân thiện, tốt tính. Trước đây, team qua đường từng bắt gặp nam thần từng lái xe chở quản lý về nhà khi tan làm muộn. Không chỉ không bắt nhân viên ‘động tay động chân gì’ mà còn nói chuyện vui vẻ khiến cho nhân viên đỡ áp lực công việc.

Cô gái may mắn được anh chồng 'điểm 10' âm thầm bắt chộp khoảnh khắc cô cùng idol Vương Hạc Đệ trên cùng một chuyến bay - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ từng lái xe chở quản lý về nhà khi tan làm muộn - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, anh chàng còn nổi tiếng hiếu thảo. Bố mẹ Vương Hạc Đệ mở một cửa hàng xiên que chiên ở quê nhà Tứ Xuyên. Sau này khi Vương Hạc Đệ đã trở thành một ngôi sao lớn, anh ấy vẫn trở về nhà để giúp bố mẹ phục vụ ở cửa hàng. Thậm chí, anh từng được người đi đường bắt gặp khi dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội.

Cô gái may mắn được anh chồng 'điểm 10' âm thầm bắt chộp khoảnh khắc cô cùng idol Vương Hạc Đệ trên cùng một chuyến bay - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt - Ảnh: Internet

Chính vì nhân cách tốt đẹp cùng tài năng diễn xuất tiến bộ mà có thể hiểu lý do vì sao Vương Hạc Đệ ngày càng sở hữu được lượng fan đông đảo như hiện tại.

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