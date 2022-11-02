Trước thềm lên sóng, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ liên tục vướng tin đồn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt vì lý do này?

Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ có phim mới sắp lên sóng là Phù Đồ Duyên. Tạo hình nhân vật nam chính cũng được hé lộ qua những hình ảnh đầu tiên trong trailer, Vương Hạc Đệ được khen ngợi với ánh mắt hắc hóa, bên ngoài tỏ ra nhẫn tâm nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự. Chính vì thế khán giả háo hức mong chờ gặp lại ‘Nguyệt Tôn’ trong một dự án khác trước lịch dự kiến lên sóng vào đầu tháng 11 tới.

Vương Hạc Đệ được khen ngợi tạo hình hắc hóa trong Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, có một thông tin khiến khán giả hụt hẫng, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn Phù Đồ Duyên không qua được kiểm duyệt và cần phải biên tập lại. Cụ thể, bộ phim có khả năng sẽ bị cắt rất nhiều những phân cảnh quan trọng, đặc biệt là những cảnh do diễn viên Tăng Lê hay được gọi là ‘mẹ của Triệu Lộ Tư’ trong Tinh Hán Xán Lạn.