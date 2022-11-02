Trước thềm lên sóng, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ liên tục vướng tin đồn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt vì lý do này?

Sao quốc tế 02/11/2022 15:44

Trước thềm lên sóng, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn Phù Đồ Duyên không qua được kiểm duyệt và cần phải biên tập lại.

Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ có phim mới sắp lên sóng là Phù Đồ Duyên. Tạo hình nhân vật nam chính cũng được hé lộ qua những hình ảnh đầu tiên trong trailer, Vương Hạc Đệ được khen ngợi với ánh mắt hắc hóa, bên ngoài tỏ ra nhẫn tâm nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự. Chính vì thế khán giả háo hức mong chờ gặp lại ‘Nguyệt Tôn’ trong một dự án khác trước lịch dự kiến lên sóng vào đầu tháng 11 tới.

Trước thềm lên sóng, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ liên tục vướng tin đồn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt vì lý do này? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ được khen ngợi tạo hình hắc hóa trong Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, có một thông tin khiến khán giả hụt hẫng, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn Phù Đồ Duyên không qua được kiểm duyệt và cần phải biên tập lại. Cụ thể, bộ phim có khả năng sẽ bị cắt rất nhiều những phân cảnh quan trọng, đặc biệt là những cảnh do diễn viên Tăng Lê hay được gọi là ‘mẹ của Triệu Lộ Tư’ trong Tinh Hán Xán Lạn.

Trước thềm lên sóng, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ liên tục vướng tin đồn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt vì lý do này? - Ảnh 2
Nhiều phân cảnh có Tăng Lê được đồn đoán sẽ bị biên tập cắt bớt - Ảnh: Internet

Trước đó, dân mạng cũng rộ lên thông tin nguyên tác của bộ phim ít nhiều có những hình ảnh bôi xấu hình tượng vua trong xã hội phong kiến xưa Trung Quốc. Chính vì thế bộ phim khó có thể vượt qua vòng kiểm duyệt và có nguy cơ bị đắp chiếu.

Trước thềm lên sóng, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ liên tục vướng tin đồn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt vì lý do này? - Ảnh 3
Phù Đồ Duyên bị đồn hoãn lên sóng vì chưa qua được khâu kiểm duyệt - Ảnh: Internet

Được biết, Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô ược Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Trước thềm lên sóng, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ liên tục vướng tin đồn chưa vượt qua khâu kiểm duyệt vì lý do này? - Ảnh 4
Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin trên chỉ là lời đồn và chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim Phù Đồ Duyên. Các khán giả tiếp hóng chờ và hy vọng bộ phim sẽ suôn sẻ lên sóng.

 

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