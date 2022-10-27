Vương Hạc Đệ chia sẻ 'bí kíp' thi tiếng anh của mình cho các fan hâm mộ, thế nào mà ai cũng 'cười xỉu'?

Cộng đồng mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền một đoạn livestream của Vương Hạc Đệ chia sẻ kinh nghiệm thi tiếng anh của mình với các fan hâm mộ khiến ai cũng cười xỉu.

Nổi lên từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được công chúng quan tâm nhiều hơn. Những dự án mới và kể cả những chuyện đời tư của mỹ nam cũng được phần đông hứng thú tò mò. Chuyện đời tư của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền một đoạn livestream của Vương Hạc Đệ chia sẻ kinh nghiệm thi tiếng anh của mình với các fan hâm mộ. Theo đó, anh chàng nhắc nhở các fan nếu muốn thi tốt môn tiếng anh thì trước buổi thi cần tập trung học chỉ một mình môn tiếng anh. Anh cho rằng thực ra môn này cũng không khó, chỉ cần cố gắng chăm học từ vựng và siêng luyện đề là được.

Vương Hạc Đệ chia sẻ kinh nghiệm thi tiếng anh của mình với các fan hâm mộ - Ảnh: Internet Không những thế, mỹ nam còn chia sẻ câu chuyện thi cử của mình trước đây luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào đấng tâm linh. Trước khi đi thi, anh thường xuyên đi lễ Phật, thành tâm cầu nguyện. Vào phòng thi thì theo nguyên tắc ‘vạn sự tùy duyên’, thấy đáp án quen mắt thì lựa chọn. Anh chàng cũng không quên nhắc nhở mọi người giữ bình tĩnh trong phòng thi vì chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Vương Hạc Đệ khiến khán giả ‘cười xỉu’ vì sự trung thực trong thi cử - Ảnh: Internet Sau khi xem đoạn chia sẻ trên của Vương Hạc Đệ, không ít khán giả ‘cười xỉu’ và cũng không quên dành sự khen ngợi vì sự trung thực trong thi cử, không hề dùng các thủ thuật gian lận dù thành tích học tập không tốt lẫn quá khứ đầy nổi loạn của mỹ nam. Được biết, Vương Hạc Đệ không có bằng cấp học lực cao. Anh từng theo học tại một trường cao đẳng chuyên ngành tiếp viên hàng không, thậm chí không có bằng cử nhân. Một số cư dân mạng còn chia sẻ thông tin rằng khi Vương Hạc Đệ còn quá khứ một tay hút thuốc một tay chạy xe. Tuy nhiên, thời học cấp hai, mỹ nam dù có vẻ ngoài nổi loạn nhưng luôn rất nghĩa khí khi đứng ra giải quyết các vụ việc bạn học của mình bị bắt nạt.

Vương Hạc Đệ thời còn học tiếp viên hàng không - Ảnh: Internet Không những thế Vương Hạc Đệ còn rất hiếu thảo với bố mẹ. Được biết, bố mẹ Vương Hạc Đệ mở một cửa hàng xiên que chiên ở quê nhà. Dù đã trở thành một ngôi sao lớn, anh ấy vẫn trở về nhà để giúp bố mẹ buôn bán ở cửa hàng. Không những thế, anh chàng cũng từng được người đi đường bắt gặp khi dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội. Vương Hạc Đệ dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội - Ảnh: Internet Hiện tại, Vương Hạc Đệ sắp có phim lên sóng là Phù Đồ Duyên đóng chính cùng Trần Ngọc Kỳ. Các khán giả tiếp tục cập nhật và hóng chờ những tin tức tiếp theo từ nam thần này.

Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc gây bất ngờ giữa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ trong hậu trường phim Phù Đồ Duyên.

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