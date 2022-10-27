Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn

Sao quốc tế 27/10/2022 11:09

Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc gây bất ngờ giữa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ trong hậu trường phim Phù Đồ Duyên.

Màn chemistry bùng nổ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là một trong những yếu tố quyết định thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Trong dự án mới của Vương Hạc Đệ là Phù Đồ Duyên, phản ứng hóa học giữa mỹ nam và Trần Ngọc Kỳ luôn được công chúng quan tâm.

Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc gây bất ngờ giữa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ trong hậu trường phim Phù Đồ Duyên. Theo đó, khoảnh khắc được đăng tải tiết lộ cảnh diễn tập hôn thử dài hơn 1 phút của hai diễn viên chính trước khi bước vào cảnh quay thật.

Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn - Ảnh 2

Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn - Ảnh 3
Cảnh diễn tập hôn thử của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi được leak ra nhưng có thể thấy sự kết hợp ngọt ngào của cặp đôi. Vương Hạc Đệ ôm trọn bạn diễn trong tạo hình ngộ nghĩnh đáng yêu rồi nhấc bổng lên khiến khán giả không khỏi ‘lụi tim’ trước cảnh này.

Trước đó, có nhiều lời đồn đoán Trần Ngọc Kỳ được mệnh danh là ‘phá chemistry’ bạn diễn vì mỹ nhân thường tỏ ra lạnh lùng, thiếu phản ứng hóa học khi diễn những phân cảnh tình tứ. Thế nhưng, qua loạt khoảnh khắc này, có thể chứng minh, cặp đôi này hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tình cảm gây bất ngờ thách thức sự mong đợi của khán giả khi phim lên sóng.

Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn - Ảnh 4
Phản ứng hóa học bùng nổ của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ khiến khán giả mong đợi phim lên sóng - Ảnh: Internet 

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn - Ảnh 5
Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh hậu trường cũng như những thông tin mới nhất về dự án Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ.

Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của Vương Hạc Đệ khi cũng 'đu idol' thành công như bao người

Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của Vương Hạc Đệ khi cũng 'đu idol' thành công như bao người

Cộng đồng mạng vừa lan truyền những khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đu idol thành công. Khán giả khỏi bật cười trước biểu cảm của mỹ nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Ngọc Kỳ Phù Đồ Duyên sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của Vương Hạc Đệ khi cũng 'đu idol' thành công như bao người

Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của Vương Hạc Đệ khi cũng 'đu idol' thành công như bao người

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam

Loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ khiến khán giả không nhịn được cười, đập tan tin đồn vẻ ngoài và tính cách 'phản diện' song hành

Loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ khiến khán giả không nhịn được cười, đập tan tin đồn vẻ ngoài và tính cách 'phản diện' song hành

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI