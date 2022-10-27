Phù Đồ Duyên: Vương Hạc Đệ hôn đắm đuối Trần Ngọc Kỳ, đập tan tin đồn nữ chính 'phá chemistry' bạn diễn

Chính vì thế, mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc gây bất ngờ giữa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ trong hậu trường phim Phù Đồ Duyên. Theo đó, khoảnh khắc được đăng tải tiết lộ cảnh diễn tập hôn thử dài hơn 1 phút của hai diễn viên chính trước khi bước vào cảnh quay thật.

Màn chemistry bùng nổ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là một trong những yếu tố quyết định thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Trong dự án mới của Vương Hạc Đệ là Phù Đồ Duyên , phản ứng hóa học giữa mỹ nam và Trần Ngọc Kỳ luôn được công chúng quan tâm.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi được leak ra nhưng có thể thấy sự kết hợp ngọt ngào của cặp đôi. Vương Hạc Đệ ôm trọn bạn diễn trong tạo hình ngộ nghĩnh đáng yêu rồi nhấc bổng lên khiến khán giả không khỏi ‘lụi tim’ trước cảnh này.

Trước đó, có nhiều lời đồn đoán Trần Ngọc Kỳ được mệnh danh là ‘phá chemistry’ bạn diễn vì mỹ nhân thường tỏ ra lạnh lùng, thiếu phản ứng hóa học khi diễn những phân cảnh tình tứ. Thế nhưng, qua loạt khoảnh khắc này, có thể chứng minh, cặp đôi này hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tình cảm gây bất ngờ thách thức sự mong đợi của khán giả khi phim lên sóng.

Phản ứng hóa học bùng nổ của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ khiến khán giả mong đợi phim lên sóng - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh hậu trường cũng như những thông tin mới nhất về dự án Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ.